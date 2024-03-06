بروكتر آند جامبل تؤكد التزامها بالتوازن والشمول خلال فعاليات "أكاديمية رائدات الأعمال 2024"

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت بروكتر آند جامبل عن تنظيم فعاليات النسخة الثالثة من أكاديمية رائدات الأعمال 2024، وذلك يومي 7 و8 مارس الجاري. وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية العلامة والتزامها المستمر بتحقيق التوازن بين الجنسين وضمان إندماج المرأة عبر كافة مجالات الحياة. ويتمثل الهدف الأساسي من هذه المبادرة في دعم الشركات التي تملكها أو تديرها سيدات، وذلك عبر تقديم جلسات تدريبية في تطوير الأعمال للسيدات اللواتي يشرفن على هذه الشركات، وتمكينهن بالتالي من الارتقاء بأعمالهن إلى المستوى التالي. ويتماشى محتوى الجلسات التدريبة لهذا العام، مع عنوان حملة اليوم العالمي للمرأة 2024 "الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم"، لإبراز أهمية تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء، وتسليط الضوء على دورهن المحوري في عالم الأعمال.
ويتم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي، وذلك عبر تقديم مجموعة متنوعة من الجلسات التدريبية بمشاركة جمع من قيادات شركة بروكتر آند جامبل، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات النسائية البارزة. وسيتم التطرق خلال هذه الجلسات لأهم وأكثر المواضيع تداولاً على صعيد الأعمال، بما في ذلك أنشطة التمويل والمشتريات وبناء العلامات التجارية والتكنولوجيا. وستكون سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إحدى المتحدثات الرئيسيات خلال فعاليات الحدث، بالإضافة إلى ورد علاوي، مدير مبيعات الخدمات الرقمية الأساسية في جوجل، ومنال خاطر، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في مجموعة "بوبليسيس جروب". ومن المقرر أن توفر هذه الجلسات مجموعة من الإرشادات القيمة، وذلك بناء على الخبرات المتراكمة التي تمتلكها السيدات المشاركات في الجلسات التدريبية والحوارية.
وستتاح للحاضرات فرصة المشاركة في مجموعة من النقاشات الهادفة مع عدد من القيادات النسائية البارزة في بروكتر آند جامبل وغيرها من الشركات الرائدة على مستوى الدولة والمنطقة. ومن ضمنهم د. سوسن الماضي، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لألينيفِيشنت للاستشارات الصحية، ونادين مزهر، الشريك المؤسس في شركة ثروة للتكنولوجيا المالية، وحليمة الجمعاني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كيبسونز، وديما طحطح، رئيس قسم المبيعات لدى بروكتر آند جامبل، وإيهينوسن إيبينوم، رئيس قسم المشتريات لدى بروكتر آند جامبل. ومن المؤكد أن توفر هذه الجلسات فرصة استثنائية لتبادل الآراء والأفكار وإثراء تجارب المشاركات على النحو الأمثل.
وقالت روهيني فينكاتيسوران، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشرق الخليج ومسؤول استراتيجية المبيعات والتخطيط لمنطقة الخليج في بروكتر آند جامبل: "تؤمن بروكتر آند جامبل بدورها كقوة مجتمعية فاعلة من أجل الخير وتعزيز النمو في العالم. ويعد اليوم العالمي للمرأة فرصة استثنائية لتسليط الضوء على أهمية التنوع والشمول، باعتبارهما من الركائز الأساسية المساهمة في نجاح منظومة ريادة الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتتطلع أكاديمية بروكتر آند جامبل لرائدات الأعمال، لتطوير منظومة ريادية مؤسسية لإلهام ودعم الشركات المملوكة من قبل السيدات، وترسيخ ثقافة تعاونية تدعم التوجه الرامي لتبني مفاهيم التنوع والتوازن والشمول على نحو أوسع."
ويوفر البرنامج لرائدات الأعمال فرصة المشاركة في مجموعة من المناهج المتكاملة، تتضمن مواضيع متنوعة مثل بناء مهارات القيادة، وتخطيط وتنفيذ استراتيجيات الأعمال، والاستثمار في قدرات التكنولوجيا، وتطوير عمليات المشتريات. وتجدر الإشارة إلى توفير هذه المحتويات التدريبية لأكثر من 500 سيدة في أكثر من 12 دولة حول العالم.
وأضافت فينكاتيسواران: "يسعدنا توفير مثل هذه الفرصة الاستثنائية لرائدات الأعمال في الإمارت. إذ تقدم أكاديمية بروكتر آند جامبل منصة متميزة لتزويد السيدات بالمهارات والقدرات اللازمة لتأسيس أعمالهن واتباع أفضل الطرق والممارسات لتنميتها. ويشرفنا المشاركة في هذه المسيرة الاستشرافية، الهادفة لتمكين المرأة وتطوير بيئة اجتماعية إيجابية، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة."
وتؤكد الجهود المبذولة لتنظيم أكاديمية بروكتر آند جامبل لرائدات الأعمال 2024، وغيرها من مبادرات بروكتر آند جامبل الهادفة، ومن بينها قمة #WeSeeEqual، على الالتزام المشترك بتسريع المسار العالمي الرامي لتحقيق التوازن بين الجنسين على نحو فاعل وتعزيز دور المرأة وضمان تقدمها. وتكتسب الأكاديمية أهمية استثنائية باعتبارها منصة ملهمة لمناقشة الإجراءات الاستراتيجية الممكن اتباعها للقضاء على مشكلة اختلال التوازن بين الجنسين – بما يتماشى مع المحور الأساسي للهدف #5 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
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