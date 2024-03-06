أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تستكشف آفاق الدور المتنامي للدبلوماسية خلال القمة الثقافية في أبوظبي 2024

(MENAFN
- Viola Communications) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 05 مارس 2024: شاركت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، في فعاليات النسخة السادسة من القمة الثقافية في أبوظبي 2024. وذلك من خلال جلستين حواريتين ناقشتا الدور المتنامي لدبلوماسية الترفيه ودبلوماسية العمل المناخي ودورهما في صياغة حوارات ثقافية جديدة.
وناقشت الجلسة الحوارية الأولى، التي أدارها البروفيسور إريك ألتر، عميد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، رؤى وأفكار دبلوماسية الترفيه تحت عنوان "إعادة تعريف دبلوماسية الترفيه"، الدور المتنامي للترفيه كأداة دبلوماسية في تعزيز العلاقات الدولية. وتعد هذه الجلسة مثالاً على التزام الأكاديمية بتطوير الفهم العميق للدبلوماسية في العالم المعاصر.
كما ناقشت الجلسة الثانية، التي أدارها مصطفى بيومي، زميل باحث في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الدور المحوري لدبلوماسية العمل المناخي ودورها في تعزيز الحوارات الثقافية. وتطرقت الجلسة إلى التغير المناخي وتأثيره من وجهة نظر ثقافية على الصعيد العالمي. ويأتي تنظيم هذه الجلسة في إطار حرص الأكاديمية على تعزيز الحوار حول دبلوماسية العمل المناخي.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال البروفيسور إيرك آلتر، عميد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: "بصفتنا مؤسسة تعليمية رائدة في مجال الدبلوماسية، فخورون بمساهمتنا الفاعلة في نجاح فعاليات القمة الثقافية أبوظبي، حيث قمنا بتقديم رؤى نوعية حول دبلوماسية الترفيه وترابط قضايا التغير المناخي بالحوارات الثقافية. تأتي مشاركتنا تأكيداً على التزام الأكاديمية بدعم وتمكين دبلوماسيي المستقبل وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة للمساهمة في مواجهة القضايا الملحة اليوم ومواكبة العالم المعاصر. وتلعب الأكاديمية دوراً بارزاً في تأهيل الدبلوماسيين وقادة المستقبل ليتمكنوا من إحداث تغيير إيجابي وتعزيز الجهود الدبلوماسية على الصعيد العالمي.
يذكر أن مشاركة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تتماشى مع سعيها المستمر إلى تعزيز الحوار الدبلوماسي وتشجيع تبادل المعرفة. كما تحرص الأكاديمية على العمل بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز التميز في الدراسات الدبلوماسية. وتشكل مشاركة الأكاديمية في القمة الثقافية لهذا العام خطوة مهمة تعزز جهودها في إثراء المشهد الثقافي الدبلوماسي وتعزيز المعرفة في هذا المجال.
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