IBMتستعد لتأسيس مركز جديد لتطوير البرمجيات في الرياض

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض، المملكة العربية السعودية - 4 مارس 2024: أعلنت شركة IBM (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: IBM)، الرائدة عالمياً في مجال السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية، اليوم عن خططها لاستثمار أكثر من ٢٠٠ مليون دولار في الكوادر البشرية والبنية التحتية من خلال تأسيس مركز برمجيات جديد في العاصمة السعودية، الرياض. ويعزز هذا الإعلان التزام شركة IBM بتوسيع استثماراتها في المنطقة، ويؤكد دعمها لرؤية 2030.
وسوف يقوم مركز تطوير البرمجيات بالتركيز على تسريع الابتكار الرقمي وتطوير وإدارة المنتجات التقنية، من خلال حلول معتمدة على تكنولوجيا البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي برمجيات الاستدامة. ومن خلال تطبيق الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، سيقوم مركز "IBM لتطوير البرمجيات" بتسريع بناء المهارات والمساعدة في خلق وظائف عالية الجودة للكوادر الشابة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة، والمشاركة في إنشاء حلول قابلة للتصدير على مستوى العالم.
وقد تم الإعلان عن مركز "IBM لتطوير البرمجيات" الجديد على المنصة الرئيسية لمؤتمر "ليب 2024" أثناء حلقة نقاش بين معالي المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وأرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM العالمية.
وقال معالي المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: "نشكر شركة IBM على تعزيز استثماراتهم في المملكة من خلال افتتاح مركز عالمي للبرمجيات في المملكة العربية السعودية، وبلا شك سيعزز مركز "IBM لتطوير البرمجيات" مكانة المملكة كمركز محوري للتقنية والابتكار، ويضاعف الأثر للحراك الابتكاري والريادي من خلال تطويع الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال المبتكرة في كل من القطاعين العام والخاص".
من جانبه، قال أرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في IBM: "يعزز مركز "IBM لتطوير البرمجيات" الجديد خلق قيمة استثنائية لعملائنا من خلال التعاون مع أبرع المبتكرين في المنطقة، وذلك لتقديم تقنيات تحويلية مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة. وتعد IBM شريكاً موثوقاً في رحلة التحول الرقمي في المملكة، ومن خلال إعلان اليوم نحن نؤكد التزامنا تجاه منطقة الشرق الاوسط ".
ويأتي إعلان تأسيس مركز "IBM لتطوير البرمجيات" المقرر إنشاؤه في الرياض على هامش إعلان الشركة عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في العاصمة الرياض. ومن خلال عملياتها في أكثر من 170 دولة ووجودها في المملكة منذ عام 1947، ستساعد هذه الخطوة المقدمة من جانب IBM في تعزيز مكانة المملكة كقائد عالمي، من خلال عقود من النجاح والالتزام لخلق مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.
وسوف يكون مركز "IBM لتطوير البرمجيات" إضافة نوعية جديدة إلى شبكة واسعة من مراكز "برمجيات IBM" في مناطق مختلفة من العالم تشمل الولايات المتحدة، وكندا، والهند، وأوروبا.
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