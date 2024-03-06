Bentley تقدّم أولى سياراتها بإصدار محدود للهند من ابتكار Mulliner

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- Performance Communications) كرو، 5 مارس 2024 – طلب أحد وكلاء Bentley Motors خمسة طرازات Bentley مبتدَعة بطريقة شخصية، وهي تشكّل أول إصدار بتصميم خاص من Mulliner ومبتكَر حصرياً للسوق الهندي. وتتألّق جميع الطرازات بمواصفات معزَّزة، مع لمسات خارجية وداخلية فريدة مستوحاة من ألوان العلم الهندي. ولقد جرى ابتكار كل طراز في كرو بإنكلترا بواسطة Mulliner، قسم التخصيص والتصميم وفق الطلب التابع للشركة العريقة لتصنيع السيارات الفاخرة.
ضمن هذا السياق، تتميّز مجموعة Opulence Edition for India بكونها محدودة بخمسة طرازات فقط هي Continental GT Speed، Flying Spur Speed وثلاث سيارات Bentayga EWB Azure. ويتم تقديم الطرازات الخمسة كلّها بلمسة نهائية من لون Scarab Green الأخضر، وهو عبارة عن لون مطوَّر حصرياً بواسطة Mulliner ومستوحى من الأخضر القزحي للهيكل الخارجي لخنفسة الجعل. وتُكمّل هذا أنماط لونية داخلية حصرية من كسوة Mandarin البرتقالي وCumbrian Green الأخضر، وتشكّل كل سيارة تكريماً لألوان الهند الوطنية.
عناصر حصرية لإصدار Opulence Edition
بالرغم من كونها مختلفة الشخصية، إلا إن جميع الطرازات الخمسة ضمن إصدار Opulence Edition تتشارك عناصر حصرية فيما بينها. فكلّها تتألّق باللمسة الخارجية اللامعة من Scarab Green الأخضر التي جرى تطويرها لأوّل مرّة لسيارة Bentley الرياضية المكشوفة من مقعدين الأولى المصنوعة بشكل خاص وهي Bacalar. وفي الداخل، يتمثّل اللونان الوطنيان للهند، وهما البرتقالي والأخضر، من خلال كسوة أساسية بلون Mandarin البرتقالي وكسوة ثانوية بلون Cumbrian Green الأخضر. أما القشرة الخشبية اللامعة بنمط البيانو ضمن اللوحة الأمامية والزخارف فتتمتّع بلمسة نهائية أيضاً بلون Cumbrian Green الأخضر، مع شعار مطعّم من الكروم على اللوحة الأمامية للخيول البرّية وقمم الجبال. وانطلاقاً من الطلب الموجَز الأوّلي، عمل المصمِّمون والحِرَفيون بشكل حثيث لإنتاج رسوم مختلفة لحين تحقيق البُنية المثالية. ولقد تم جوهرياً رسم التصميم يدوياً، وتطبيقه بعناية مطلَقة على اللوحة الأمامية باستخدام تقنية التطعيم بالكروم. ويُعتبَر هذا اللون الفريد ومواصفات التجهيزات نتيجة التعاون الوثيق بين Bentley في مومباي وفريق Mulliner، وهو يحتفي بإصدار Mulliner الحصري الأول على الإطلاق الذي يتم ابتداعه للسوق الهندي.
أداء قوي تقدّمه Continental GT Speed من إصدار Opulence Edition
تُعدّ Continental GT Speed التي تتمتّع بطاقة قدرها 659 حصاناً (PS) التعبير الأمثل المتمحور حول الأداء عن السيارة الرياضية الفاخرة التي تشكّل معياراً عالمياً، ليأتي إصدار Opulence Edition كي يكمّل شخصيتها بطريقة مثالية. ويساهم لون Scarab Green الأخضر الخارجي وعجلات Speed حجم 22 بوصة باللون الداكن في تركيز الانتباه على خطوطها البارزة القوية، بينما تُعتبَر إنارة LED الترحيبية وشعارات العجلات الوسطية ذاتية الموازَنة عناصر نمطية كجزء من انتباه Mulliner الدقيق للتفاصيل.
وعند فتح باب السائق، تتكشّف الدراما الكاملة التي تميّز المقصورة الداخلية مزدوجة اللون، مع تخريش لمفاتيح التحكّم وحواف أجهزة القياس، وذلك على اللوحة الأمامية بلون Cumbrian Green الأخضر بلمسة نهائية بنمط البيانو. وتُبرِز الحياكة المعاكسة بلون Mandarin البرتقالي خطوط الكسوة والماسات ضمن الأقسام المبطَّنة. وتنحصر Continental GT Speed من إصدار Opulence Edition بسيارة واحدة فقط، ولقد جرى تسليمها إلى مالكها المتميّز.
حِرَفية راقية حصرية في Flying Spur Speed من إصدار Opulence Edition
تشمل مواصفات سيارة Flying Spur Speed من إصدار Opulence Edition التخريش الماسي على حواف أجهزة القياس ومفاتيح التحكُّم، ونظام Naim for Bentley الصوتي وشاشة عرض Bentley الدوّارة الفريدة. وضمن المقصورة بمجملها، تحيط بكسوة المقاعد المخرَّمة والمطرَّزة حشوات جانبية مع حياكة معاكسة بلون Mandarin البرتقالي ومساند للرأس تحمل كلمة Speed المطرَّزة.
ويجد هذا التركيز على الأداء من Bentley التعبير الأفضل له في لمسة الطلاء الخارجي البديعة بلون Scarab Green الأخضر في إصدار Opulence Edition، والتي تكمّلها العجلات حجم 22 بوصة باللون الداكن وبتصميم Speed المتميّز مع شعارات وسطية للعجلات بميّزة الموازَنة الذاتية. أما أيقونة Flying B المجنَّحة والمنيرة فوق الرادياتور فتحظى بلمسة نهائية من الفولاذ الملمَّع غير القابل للصدأ، وهو ما يمنح تعاكساً بارزاً مع الزخارف المعتَّمة الداكنة ضمن مواصَفات Speed الخاصّة.
ويأتي الطراز الذي يشكّل قمّة الأداء ضمن عائلة Flying Spur مزوَّداً بمحرّك W12 سعة 6.0 ليتر مع شاحن توربيني توأمي، وهو يولّد قوّة قدرها 626 حصاناً، ويترافق هذا مع ميّزة التوجيه الإلكتروني بجميع العجلات (Electronic All Wheel Steering)، وتقنية توجيه العزم عبر الكبح (Torque Vectoring by Brake) وميّزة الركوب الديناميكي من Bentley (Bentley Dynamic Ride) وذلك كتجهيزات قياسية. وسوف يتم إنتاج سيارة واحدة فقط من Flying Spur Speed بإصدار Opulence Edition.
سيارة Bentayga EWB Azure من إصدار Opulence Edition
بينما تتميّز Bentayga EWB Azure بكونها أكثر من قادرة على تقديم أداء مثير للحواس، فإن التركيز عبر إصدار Opulance Edition كان على المساحة والعافية والفخامة المطلَقة. ضمن هذا السياق، سيجري صنع ثلاث سيارات فقط من نوع Bentayga بإصدار Opulence Edition، وهي تأتي بتصميم من أربعة مقاعد، حيث يفصل مبرِّد القناني ضمن كونسول Mulliner بين المقعدين الخلفيين. ويعبر التطريز المتعاكس بلون Mandarin البرتقالي حول حافة الجهة العُلوية للوحة الأمامية، وحول حافة حشوات المقاعد بكسوة من لون Cumbrian Green الأخضر، بينما تبرز الحياكة المعاكسة بلون Cumbrian Green الأخضر في الماسات الخارجية ضمن المناطق الداخلية من المقاعد المطرَّزة ومساند الرأس التي تحمل كلمة Azure المطرَّزة.
وتحوي السيارة نظام التحكُّم النشط لمنع الانقلاب بطاقة 48 فولت كجزء من ميّزة الركوب الديناميكي من Bentley، مما يوفر التوازن الأمثل بين راحة الركوب، والسيطرة والتحكُّم بالهيكل. وبالتالي، فإن Bentyaga EWB Azure من إصدار Opulence Edition توفر مساحة متميّزة للراحة والاسترخاء التام.
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