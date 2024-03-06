منتدى التعليم والتعلم في مؤسسة قطر يُركز على تمكين قدرات الطلاب

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 5 مارس 2023: سلّط المنتدى السنوي للتعليم والتعلم التابع لمؤسسة قطر، الضوء على العلاقة الأساسية بين تطوير المعلمين وإنجازات الطلاب وعرض كيف يؤدي الاستثمار في المعلمين إلى تحقيق النجاح الأكاديمي.
استضاف المنتدى، الذي نظمه التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، تحت شعار "تمكين قدرات الطلاب"، ما يقارب 1400 معلم من جميع أنحاء البلاد في أربع جلسات نقاشية شاملة، بالإضافة إلى سلسلة من العروض التقديمية وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية.
صُممت الفعالية لتكون يومًا تفاعليًا للتطوير المهني الشخصي، حيث قدمت طرقًا للمعلمين والقادة الأكاديميين وغير الأكاديميين لتحقيق هدفهم في تعزيز قدرات الطلاب. تضمنت هذه الطرق التركيز على الثقافة والتراث والهوية؛ وتحسين الممارسات التعليمية؛ وتطوير طرق التقييم؛ وتقوية مهارات القيادة الأكاديمية؛ وتعزيز مجتمعات التعلم.
قالت عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: "تهدف هذه الفعالية السنوية الهامة إلى تسليط الضوء على الهدف الأسمى الذي تسعى إليه مؤسساتنا التعليمية، وهو تحقيق مبدأ الشمولية والتنمية المتوازنة في شخصية الطالب".
وتابعت آل خليفة: "وذلك لتمكينهم من الإسهام بإيجابية في مجتمعاتهم ومواجهة التحديات المستقبلية. وهذا لا يتأتى إلا من خلال إعداد وتمكين المعلم المربي، والقادة الأكاديميين وأفراد المجتمع المحلي من المعلمين وأولياء الأمور وتأهيلهم لاكتساب المزيد من المهارات والخبرات المتخصصة".
وأردفت آل خليفة بالقول: "إن دور المعلم لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يتعداه ليصبح شريكًا فعّالًا في رحلة التعلّم".
وصفت عبير آل خليفة الطلاب بأنهم أثمن موارد الدولة، مؤكدةً على مسؤولية التربويين في البحث المستمر عن طرق مبتكرة لتعزيز المنظومة التعليمية، وقالت: "يشمل ذلك مواكبة المعايير العالمية العصرية، بما في ذلك أحدث الممارسات التقييمية والتقنية داخل الفصل الدراسي وخارجه".
وشرحت عبير آل خليفة أن اللقاء السنوي يعمل كمنصة للمعلمين والخبراء للتعاون وتبادل الرؤى والتجارب، وطرح أفكار جديدة، قائلًة: "تهدف هذه الجلسات إلى استكشاف أفضل الممارسات والاستراتيجيات التعليمية لتحفيز طلابنا وتعزيز قدراتهم في بيئة آمنة وشاملة".
واختتمت آل خليفة، قائلًة: "هذه البيئة مبنية بدافع من الشغف المعرفي، وتعزيز مبدأ وثقافة التعلم مدى الحياة".
عقب كلمة رئيس التعليم ما قبل الجامعي، شارك المتحدث الرئيسي الدكتور روي كاساجراندا في جلسة بعنوان: "الاحتفاء بالماضي المنسي: رؤى أساسية حول تراث الحضارات العربية". في هذه الجلسة، استكشف النسيج المعقد للتاريخ العربي ودوره المهم في تشكيل العالم اليوم.
كما حضرت هيا النعيمي، نائب مدير أكاديمية العوسج، إحدى المدارس التابعة للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، ورشة عمل حول القيادة قدمت رؤى حول أساليب القيادة الشخصية وتطبيقاتها في التعامل داخل مكان العمل، بما في ذلك مع الآباء والموظفين، وقالت إنها كانت لها تأثير كبير على تطوير مهاراتها.
وقالت النعيمي: "اخترت ورشة عمل تركز على النمو الشخصي بدلاً من النمو التعليمي، حيث لا يمكن إنكار أهمية العلاقات الشخصية، خاصة عند التواصل مع الموظفين".
وتابعت النعيمي: "استمتعت بحضور المنتدى، حيث قُدمت العديد من ورش العمل للتطوير الشخصي التي تُمكننا من اكتشاف ذواتنا. وفي الحقيقة، من خلال التركيز على نموي الشخصي أولاً، يمكنني التفاعل والتواصل مع الآخرين بشكل أفضل."
وأضافت النعيمي: "كل عام، تتماشى ورش العمل بشكل جيد مع مساراتنا التعليمية. وفي هذا العام، شهدنا تقديم المزيد من ورش العمل باللغة العربية، وهو تغيير ملحوظ عن الجلسات التي كانت تهيمن عليها اللغة الإنجليزية في السابق والتي كانت تشكل تحديات للكثيرين. ومع ذلك، جعل هذا التغيير الأمر أكثر جاذبية وفهمًا للمشاركين، إنه يعكس الزيادة في جذب جمهور متنوع وكشف المواهب الخفية داخل مؤسستنا."
قال لقمان مراد مانع، معلم الدراسات الاجتماعية في أكاديمية قطر للقادة، وهي أيضًا مدرسة تابعة للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر: "يقدم المنتدى فرصة فريدة للمعلمين وقادة المدارس، بما في ذلك الذين من مدارس مؤسسة قطر، للتواصل وتبادل الرؤى القيمة من تجاربهم التعليمية."
شدد مانع على أهمية تبادل المعرفة لنمو المعلمين، قائلاً: "تبادل المعرفة أساسي لنمو المعلم، وفهم كيفية تناول نفس المواضيع في مدارس مختلفة يمكن أن يثري عملية التعليم بشكل كبير للجميع."
كما وضح مانع أهمية قيمة الوصول إلى المدربين ومقدمي ورش العمل من داخل قطر وخارجها، إلى جانب مجموعة متنوعة من ورش العمل، كوسيلة للبقاء على إطلاع بأحدث التقنيات التعليمية.
واختتم مانع، قائلًا: "يمثل الطلاب مسؤولية متعددة الجوانب، لذا فإن تعزيز تدريب المعلمين أو تطويرهم يسهم بشكل مباشر في تحسين نتائج الطلاب، مما يضمن حصولهم على تعليم عالي الجودة ويعود بالنفع عليهم على المدى الطويل".
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