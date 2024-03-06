طيران الإمارات تستقبل مسؤولين كباراً بجناحها في معرض برلين

(MENAFN
- Emirates) برلين، دبي، 5 مارس (آذار) 2024: استقبل السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، وعدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، في جناح طيران الإمارات بمعرض برلين الدولي للسياحة والسفر "آي تي بي برلين 2024"، وفداً من المسؤولين الألمان خلال اليوم الأول للمعرض، الذي افتتتح اليوم في العاصمة الألمانية. وضمّ الوفد كلاً من كاي فيغنر عمدة مدينة برلين، وفرانزيسكا جيفي عضو مجلس الشيوخ للشؤون الاقتصادية والطاقة والمؤسسات العامة، وديتر جانيسيك منسق الحكومة الفيدرالية للصناعة البحرية والسياحة، الوزارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي.
واطلع المسؤولون مقاعد الدرجة السياحية وأحدث وسائل الراحة، الصالون الجوي الشهير على طائرة الإمارات A380. واستعدت طيران الإمارات لثلاثة أيام حافلة بالفعاليات في معرض برلين، بهدف تعزيز وإقامة شراكات استراتيجية جديدة جديدة وتوسيع آفاق التعاون الحالية مع شركاء السفر والطيران الإقليميين والدوليين.
وتخدم طيران الإمارات ألمانيا منذ ما يزيد على 35 عاماً، وحافظت على التزامها بدعم السياحة والاقتصاد المحلي وأبدت طيران الإمارات أيضاً، ولأكثر من 20 عاماً، اهتمامها بإضافة برلين إلى شبكة وجهاتها العالمية وتوسيع نطاق عملياتها في ألمانيا.
وتعتبر مشاركة طيران الإمارات في معرض "آي تي بي برلين" أكبر حضور للناقلة في المعارض التجارية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. ويظهر جناح طيران الإمارات الجديد، المكون من طابقين، والبالغة مساحته 480 متراً مربعاً، لأول مرة عالمياً في معرض "آي تي بي برلين 2024" ويقع في القاعة 2.2.
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