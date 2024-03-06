(MENAFN
- Golin Mena) "البحر الأحمر الدولية" (RSG) ترتقي بتجارب العملاء الرقمية نحو آفاق غير مسبوقة
- يتيح الموقع الإلكتروني المطوّر للشركة، المدعوم بمنصة "لايف راي" Liferay السحابية استكشاف مناطق الجذب الفريدة في الوجهات السياحية الفاخرة للمطور
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الرياض، المملكة العربية السعودية، 6 مارس 2024 - أبرمت "لايف راي" Liferay، المزود الرائد لمنصات التجارب الرقمية (DXP) على مستوى الشركات والمدعومة بقدرات السحابة، اتفاقية تعاون استراتيجية مع "البحر الأحمر الدولية" (RSG)، المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم: وجهتي "البحر الأحمر" و "أمالا"، في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف ترسيخ حضورها كمزود بارز لحلول التقنية الرقمية. وقد قامت "البحر الأحمر الدولية" (RSG)، بالشراكة مع "لايف راي" Liferay، بتحسين تجارب عملائها القائمة على الويب (Web) إلى مستويات غير مسبوقة.
أن هذا التحول الرقمي يتماشى كلياً مع رؤية المملكة للابتكار وتقديم تجربة عميل شاملة وفعالة وأكثر سلاسة. وفي إطار هذه الشراكة، ستلعب "لايف راي" Liferay دوراً فاعلاً في دعم التجارب الرقمية المحسّنة من خلال تقديم حل الحوسبة السحابية المتقدم – منصة التجربة الرقمية الشاملة (DXP) القائمة على أساس "المنصة كخدمة" (PaaS)، الذي يُبرز التكامل بين التقنية والفخامة في وجهة “البحر الأحمر”.
وقال سلطان مريشد، رئيس أمن المعلومات والبيانات والامتياز في الأعمال للمجموعة، لدى "البحر الأحمر الدولية"، "غالباً ما تشكل منصتنا الرقمية النافذة الأولى للمهتمين بوجهاتنا السياحية الطموحة ودعم الشركات، سواء كانوا سيّاحاً أو شركاء وموظفين محتملين، أو أي شخص يسعى للحصول على المعلومات."
وأضاف بالقول، "يتمثل هدفنا في وضع معايير عالمية جديدة في التنمية المسؤولة، والذهاب إلى أبعد من مجرد حماية البيئة الطبيعية وحسب، بل تعزيزها والحفاظ عليها للأجيال القادمة. وتشكل منصتنا الرقمية عنصراً مهماً وجوهرياً لتحقيق ذلك الهدف، حيث تُبيّن كيفية قيامنا بأداء المهام المنوطة بنا لبلورة هذه الطموحات، وتشجّع الشركات التي تشاركنا التفكير ذاته على دعمنا في مهمتنا."
وتأكيداً على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي، تحدث مسلم دالاتي، المدير العام لشركة "لايف راي" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفرنسا، قائلاً، "تبرز المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية اليوم على أهبة الاستعداد للدمج بين التقنية والفخامة بسلاسة. وبينما تسعى المؤسسات حول العالم إلى الاستجابة للطلب المتزايد على التجارب السلسة والمعلومات الممكن الوصول إليها، من المتوقع أن تطرح هذه الوجهات مفاهيم جديدة لأسس الفخامة والابتكار الجوهرية. وبدورها، تلتزم "لايف راي" Liferay بتوجيه العملاء في رحلتهم نحو هذا العصر الرقمي المدعوم بتجارب ديناميكية ومرنة، والمساهمة كذلك في بلورة رؤية 2030 وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية لتكون في بين أرقى دول العالم."
للحصول على موارد قيمة لتخطيط الرحلات، بإمكان الزوار والسياح زيارة الموقع الإلكتروني: ، ويمكنهم كذلك زيارة الموقع الإلكتروني: لاكتساب تصورات وافية حول القوة الدافعة وراء أحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم.
إن جهود التحديث المبذولة تتماشى كلياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، وهو ما يُبرز دور الرقمنة في رحلة تحول المملكة العربية السعودية، ويؤكد الالتزام بتحسين التجارب من خلال التقنيات المتقدمة ويعطي الأولوية لرحلات العملاء في المبادرات الإستراتيجية التي تطرحها المملكة. تجمع المنصات عالية السرعة، المدعومة بحل التجربة الرقمية الشاملة (DXP) القائم على أساس "المنصة كخدمة" (PaaS)، من "لايف راي" Liferay، بين نظام إدارة المحتوى (CMS) القوي ومحرك التخصيص وإدارة الأصول الرقمية (DAM). كما أنها تجمع بين الخدمات الرقمية المتطورة والآمنة والمتكاملة.
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