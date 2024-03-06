سامسونج تكرّم المواهب الإبداعية في المهرجان الدولي للتصوير 2024 (إكسبوجر)

(MENAFN
- BCW Global)
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة؛ 5 مارس 2024: كرّمت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات، شريك التصوير بالهواتف المحمولة الحصري للمهرجان الدولي للتصوير 2024 (إكسبوجر)، الفائزين بجوائز المهرجان ضمن فئتي التصوير بالهاتف المحمول والتصوير الليلي، وذلك خلال حفل كبير أقيم في الشارقة. وتؤكد الشركة من خلال هذا التكريم التزامها الراسخ بدعم التعبير الفني عبر تكريم المواهب المتميزة في مجال التصوير الفوتوغرافي.
وتأكيداً على تقدير سامسونج الكبير لمواهب وإنجازات الفائزين، حضر فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات، حفل التكريم وقدم الجوائز لهم.
وواكبت فئة "التصوير بالهاتف"، التي تراعاها "سامسونج"، طبيعة التصوير في يومنا الحاضر، ونالت نايتاو لي من الصين بالمركز الأول عن صورة "On the Songhua River"، وجاءت جوي ساها من بنغلاديش في المركز الثاني عن صورة "Plastic Bottle Recycling". وضمن فئة "التصوير الليلي"، فاز شويجن لونغ من الصين بالمركز الأول عن صورة "Drooling"، في حين جاء فيليب هريبندا من سلوفاكيا في المركز الثاني عن صورة "The Night Hunter".
واستضافت سامسونج خلال الحدث 6 ورش للتصوير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستكشف المشاركون خلالها المزايا التي تقدمها سلسلة هواتف Galaxy S24 المعززة بإمكانات الذكاء الاصطناعي لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو المذهلة. كما استفاد المشاركون من نصائح وحيل احترافية لاستخدام الهواتف للالتقاط أجمل الصور في مختلف البيئات وظروف الإضاءة. علاوةً على ذلك، نظمت الشركة للمشاركين جولة تصوير بقيادة مجموعة من الخبراء لاستكشاف الوجهات والمعالم الخفية في الشارقة باستخدام هواتف Galaxy AI وتطبيق النصائح والإرشادات التي تعلموها في الورش.
استقبلت النسخة الحالية من جوائز اكسبوجر العالمية للتصوير الفوتوغرافي ما يزيد على 25 ألف مشاركة من 190 دولة حول العالم، منها الصين والهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا وألمانيا وإيطاليا والبرازيل ومصر والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، في عدة فئات من التصوير المعماري، إلى الطبيعة والمناظر الطبيعية، وفئة "من الشارقة" التي تمت إضافتها في نسخة العام الجاري وتهدف الجوائز إلى تكريم أفضل فناني السرد القصصي البصري.
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