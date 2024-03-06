"إم إس سي": الاعتداءات المستمرة تهدد النقل البحري وسلاسل التوريد العالمية

(MENAFN
) أصدرت مجموعة الشحن بحاويات إم إس سي تحديثًا يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس، بشأن سفينة الحاويات "سكاي 2"، التي تعرضت لهجوم صاروخي بالقرب من عدن في اليمن يوم الاثنين، وأكدت الشركة السويسرية المقرّ فيها أن السفينة تعرّضت لأضرار، مما أدى إلى اندلاع حريق صغير تم إخماده سريعًا، ولم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى، وعلى الرغم من هذا الحادث، فإن السفينة تواصل رحلتها إلى جيبوتي لإجراء المزيد من التقييم، ومن المتوقع أن تصل اليوم.
كما يضاف هذا الهجوم الأخير إلى سلسلة من الحوادث التي تعود إلى منتصف نوفمبر من العام الماضي، حيث قامت جماعة الحوثيين بالهجوم على العديد من السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، والصراع المستمر وعدم الاستقرار في المنطقة يشكل خطرًا كبيرًا على النقل البحري وطرق التجارة العالمية، مما يؤثر على مختلف القطاعات وسلاسل التوريد.
كذلك أكد أوليغ كوبياكوف، مدير مكتب الارتباط مع روسيا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، على الآثار السلبية للحصار الذي فرضته جماعة الحوثيين على الممرات المائية الحيوية مثل مضيق باب المندب والبحر الأحمر، في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية يوم الاثنين، أبرز كوبياكوف الآثار السلبية على التجارة العالمية للمواد الغذائية، مشددًا على أن الحصار أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وانخفاض حركة الشحن.
في حين لا يشكل الانقطاع الناتج عن الحصار تحديات فقط للملاحة البحرية بل يهدد أيضًا بتفاقم عدم الأمن الغذائي وزيادة تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، ومع مواجهة الأطراف المعنية لنتائج التوترات الجيوسياسية على مسارات التجارة وسلاسل التوريد، يصبح من الضروري التخفيف من المخاطر وحماية استقرار التجارة الدولية.
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