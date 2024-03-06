الانقطاعات العالمية على خدمات فيسبوك وإنستجرام وواتساب تثير استياء المستخدمين

(MENAFN
) ذكر موقع "داون ديتيكتور" حدوث انقطاعات في خدمة منصات ميتا، والتي أثرت بشكل رئيسي على مستخدمي فيسبوك وإنستجرام على نطاق واسع، وشعر العديد من المستخدمين بتسجيل الخروج غير المتوقع من فيسبوك، دون وجود خيار لتسجيل الدخول مرة أخرى، مما تسبب في إزعاج واسع الانتشار على كل من تطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني.
كما لا يزال سبب الانقطاع غير واضح تمامًا، حيث يواجه المستخدمون صعوبات في إعادة تعيين كلمات المرور والمصادقة الثنائية، وعبّر العديد من الأفراد عن استيائهم على موقع "داون ديتيكتور"، مشيرين إلى انتهاء الجلسات وعدم قدرتهم على استعادة الوصول إلى حساباتهم، ما أثار مخاوف الشركات التي تعتمد على فيسبوك للتسويق والاتصال العالمي.
كذلك استخدم المستخدمون منصات التواصل الاجتماعي البديلة اثناء الانقطاع، واستخدموا هاشتاق "فيسبوك داون" للتعبير عن استيائهم والبحث عن التحديثات، وعندما تناول المتحدث الرسمي لميتا، أندي ستون، المشكلة على منصة التواصل الاجتماعي الأخرى، أقر بمشكلات الوصول وأكد على جهود الشركة الفعّالة لحل الموقف.
في حين أثرت الانقطاعات بالإضافة إلى فيسبوك وإنستجرام، على واجهة برمجة تطبيقات الأعمال على واتساب، وفقًا للوحة ميتا، ورصد داون ديتيكتور 200 تقرير عن انقطاع الخدمة يؤثر على خدمات واتساب، مما يزيد من التحديات التي يواجهها المستخدمون الذين يعتمدون على منصات ميتا للاتصال والتواصل، وبينما تستمر الجهود لمعالجة الانقطاعات، ينتظر المستخدمون التحديثات واستعادة الوظائف الكاملة عبر المنصات المتأثرة.
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