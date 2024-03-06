بيتكوين تبلغ مستويات تاريخية مع ازدياد اهتمام المستثمرين وتقلبات مالية عالمية

(MENAFN
) بلغت بيتكوين، العملة الرقمية الرئيسية، مستويات غير مسبوقة يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس، مدفوعة بتدفق رأس المال إلى صناديقها المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة والتكهنات المتعلقة بانخفاضات محتملة في أسعار الفائدة العالمية، وارتفعت قيمة العملة الرقمية إلى مستوى قياسي جديد بقيمة 69,202 دولار، متجاوزة ذروتها السابقة التي بلغت 68,999.99 دولار في نوفمبر 2021.
كما جاء ارتفاع بيتكوين مصحوبًا بانخفاض طفيف، حيث انخفضت قيمتها بنسبة تقدر بحوالي 5.32 بالمئة إلى 63,902 دولار بحلول الساعة 17:17 بتوقيت جرينتش، وعلى الرغم من هذا الانخفاض المؤقت، فإن حماس المستثمرين للعملات الرقمية لا يزال قويًا، خاصة بعد موافقة الولايات المتحدة للجنة الأوراق المالية والبورصات على إحدى عشر صندوقًا متداولًا لبيتكوين في نهاية يناير.
كذلك يشير الارتفاع السريع لبيتكوين، الذي زاد بنحو 160 بالمئة منذ أكتوبر، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 44 بالمئة بالخصوص في فبراير وحده، إلى انحراف ملحوظ عن الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق في عام 2022، حيث تعرضت سوق العملات الرقمية خلال تلك الفترة لفترة صعبة تميزت بإفلاس شركات بارزة وفضائح.
في حين تبرز عودة بيتكوين الأوضاع المتغيرة للأصول الرقمية، حيث ينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى العملات الرقمية كوسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي وانخفاضات محتملة في الأسواق المالية التقليدية، وقد شجعت موافقة الولايات المتحدة على صناديق الاستثمار المتداولة لبيتكوين تأييد المزيد من الجمهور للسوق الرقمية، مجذبة نطاقًا أوسع من المستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لهذه الفئة الناشئة من الأصول.
وعلى الرغم من أن ارتفاع بيتكوين الباهر في الأشهر الأخيرة قد لفت الانتباه، فإن مراقبي السوق يظلون حذرين من التقلبات المحتملة والتصحيحات في السوق، ومع ذلك، فإن الاهتمام المستمر ببيتكوين والعملات الرقمية الأخرى يشير إلى تزايد الاعتراف بالأصول الرقمية كبدائل استثمارية قابلة للتحقيق، مما يشير إلى تطور مستمر في المشهد المالي العالمي.
MENAFN06032024000045015682ID1107941143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.