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السعودية .. تطهير وتعقيم 6.284 موقعا في المدينة المنورة

3/6/2024 3:44:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفّذت الفِرَق الميدانية بأمانة المدينة المنورة أعمال تطهير وتعقيم في 6.284 موقعًا في مختلف الأحياء خلال شهر شعبان للعام الجاري ١٤٤٥هـ.


وشملت الأعمال تنفيذَ برنامج مكافحة آفات الصحة العامة باستخدام 32.856 لترًا من المطهرات والمبيدات في كل المواقع، إضافة إلى تنفيذ 1.115 جولة ميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية في مختلف أحياء المدينة المنورة.

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