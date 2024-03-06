السعودية .. تطهير وتعقيم 6.284 موقعا في المدينة المنورة
التاريخ
3/6/2024 3:44:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نفّذت الفِرَق الميدانية بأمانة المدينة المنورة أعمال تطهير وتعقيم في 6.284 موقعًا في مختلف الأحياء خلال شهر شعبان للعام الجاري ١٤٤٥هـ.
وشملت الأعمال تنفيذَ برنامج مكافحة آفات الصحة العامة باستخدام 32.856 لترًا من المطهرات والمبيدات في كل المواقع، إضافة إلى تنفيذ 1.115 جولة ميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية في مختلف أحياء المدينة المنورة.
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