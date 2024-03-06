إيلون ماسك على رأس قائمة الرعاة المحتملين لحملة ترامب الرئاسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وكالة "بلومبرغ" أن مالك منصة "إكس" الاجتماعية إيلون ماسك على رأس قائمة الرعاة المحتملين للحملة الرئاسية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وكتبت "بلومبرغ": "التقى دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك يوم الأحد الماضي ويسعى ترامب لجذب ماسك كراعٍ لحملته الانتخابية، وفقا لمصادر مطلعة".

وذكرت الصحيفة أنه من غير الواضح ما إذا كان ماسك قد قرر المساهمة في حملة ترامب.



ويعد ماسك ثالث أغنى رجل في العالم، لكنه لم يكن راعيا سياسيا من قبل، وأكدت الوكالة أنه إذا غيّر ماسك نهجه وقرر دعم ترامب ماليا، فقد يوفر ذلك دفعة كبيرة لحملته الانتخابية.



وأشارت الوكالة إلى أن صندوق حملة ترامب أصغر بكثير من صندوق بايدن، حيث أن ميزانية حملة ترامب تبلغ 30.4 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 130 مليون دولار لبايدن.



وفي وقت سابق، قال ماسك إنه صوت في عام 2020 لبايدن في الانتخابات، لكن هذه المرة لن يفعل ذلك.

RT