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موقع والا: غانتس أدرك أن الحكومة الإسرائيلية في ورطة عميقة

3/6/2024 3:44:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقل موقع "والا" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس أدرك بعد اجتماعاته في واشنطن أن الحكومة الإسرائيلية في ورطة عميقة.
وسبق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمقربين منه أن اتهموا غانتس بترتيب السفر إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين كبار دون التنسيق مع رئيس الوزراء وفق ما تمليه اللوائح الداخلية، ودون حصوله على إذن مسبق منه.
واحتدم التوتر بين الجانبين إثر اتهامات سابقة من نتنياهو لغانتس بالالتفاف على رئيس الوزراء والتواصل مع الأميركيين من ورائه وتنسيق مواقف مع الإدارة بشأن الحرب وصفقات تبادل الأسرى.













MENAFN06032024000208011052ID1107941136

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