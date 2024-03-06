بسبب تناوله الزجاج.. امرأة مصرية تطلب الطلاق من زوجها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في واقع غريب وفريد من نوعه، واجهت سيدة مصرية تحديات لا تصدق بعد اكتشافها لقوة خارقة يمتلكها زوجها، مما دفعها إلى التوجه إلى محكمة الأسرة لطلب الطلاق .

وواجهت السيدة زوجها أمام المحكمة المصرية ، كونه يعاني من مشكلة تتعلق بشغفه بتناول الزجاج.



واكتشفت السيدة سلوكًا غريبًا لدى زوجها حيث يقوم بكسر أدوات الزجاج في المنزل ويأكلها. ورغم محاولاتها التوصل لحل لهذه المشكلة، فإن الزوج رفض التخلي عن هذا العادة الغريبة، مما تسبب في تأثرها نفسيًا.



وأشارت إلى أنها شعرت بالصدمة عندما اكتشفت زوجها يكسر ويأكل الزجاج، وعندما طلبت الدعم من عائلته، فوجئت بتجاوبهم الهادئ وعدم تفاجؤهم من هذا السلوك. ورغم أنها أصرت على إجراء فحوصات طبية، إلا أنه تبين أن الزجاج لم يؤثر على صحة الزوج.



في جلسة المحكمة المصرية ، وقف الزوج أمام الخبراء النفسيين والاجتماعيين وأكد: "لم أضر زوجتي في أي شيء منذ زواجنا، ولكنني أحب تناول الزجاج مثل الشخص الذي يحب تناول رقائق البطاطا".



ورغم محاولاته في الدفاع عن نفسه، إلا أن الزوجة أصرت على طلب الطلاق بسبب هذا السلوك الفريد والمضر.

لبنان 24