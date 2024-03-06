الخارجية الفلسطينية تدين منع الاحتلال إدخال المساعدات

الخارجية الفلسطينية تدين منع الاحتلال إدخال المساعدات
التاريخ
3/6/2024 3:44:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أدانت الخارجية الفلسطينية منع الاحتلال إدخال المساعدات إلى قطاع غزة -خاصة الشمال- وطالبت بفتح جميع المعابر.
واعتبرت في بيان لها أن إعطاء الاحتلال موافقات على فتح ممرات بحرية ومنعها بريا هدفه تكريس الاحتلال وفصل الضفة عن القطاع وتهجير الشعب الفلسطيني.
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