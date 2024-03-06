Wednesday, 06 March 2024 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجدّ الشاب.. سبعيني صيني يكشف سر شبابه الدائم - صور

3/6/2024 3:44:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واظب الصيني زو هيبينج طيلة 45 عاماً على نظام التمارين الرياضية اليومي ما جعل يظهر كالشاب العشريني على الرغم من ان عمره 70 عاماً.

قال زو هيبينج لصحيفة "South China Morning Post"، إنه يتأكد يوميا من الحصول على الماء أثناء ممارسة التمارين الرياضية، حيث يحمل معه إبريقا يسع 5.2 غالونا عندما يذهب للركض.

و أوضح زو هيبينج: "الحياة تكمن في الجري، والشيء الأكثر أهمية هو ممارسة الرياضة، والحفاظ على لياقتك البدنية، وتطوير نمط حياة جيد".
بدأ حب هيبينج للركض في عام 1979، عندما قرأ عن فوائد الرياضة في إحدى المجلات. والآن يتضمن نظامه تمارين السحب بالأثقال، وتسلق العمود، والوقوف على اليدين، وقفز الضفدع لمسافة تزيد عن 2500 خطوة من قاعدة جبل جيلي إلى القمة في ساعة واحدة. ويزحف عائدا إلى الأسفل مثل التمساح خلال 50 دقيقة.
وأوضح هيبينج، الذي ينحدر من مدينة تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين، أن: "الزحف لا يؤذي الركبتين، ولكنه يدرب تنسيق الأطراف". كما يعزو نجاحه إلى تجنب السجائر لمدة 4 عقود، والذهاب إلى الفراش مبكرا.




لبنان 24

MENAFN06032024000208011052ID1107941132

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث