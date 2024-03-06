الجدّ الشاب.. سبعيني صيني يكشف سر شبابه الدائم - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واظب الصيني زو هيبينج طيلة 45 عاماً على نظام التمارين الرياضية اليومي ما جعل يظهر كالشاب العشريني على الرغم من ان عمره 70 عاماً.

قال زو هيبينج لصحيفة "South China Morning Post"، إنه يتأكد يوميا من الحصول على الماء أثناء ممارسة التمارين الرياضية، حيث يحمل معه إبريقا يسع 5.2 غالونا عندما يذهب للركض.



و أوضح زو هيبينج: "الحياة تكمن في الجري، والشيء الأكثر أهمية هو ممارسة الرياضة، والحفاظ على لياقتك البدنية، وتطوير نمط حياة جيد".

بدأ حب هيبينج للركض في عام 1979، عندما قرأ عن فوائد الرياضة في إحدى المجلات. والآن يتضمن نظامه تمارين السحب بالأثقال، وتسلق العمود، والوقوف على اليدين، وقفز الضفدع لمسافة تزيد عن 2500 خطوة من قاعدة جبل جيلي إلى القمة في ساعة واحدة. ويزحف عائدا إلى الأسفل مثل التمساح خلال 50 دقيقة.

وأوضح هيبينج، الذي ينحدر من مدينة تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين، أن: "الزحف لا يؤذي الركبتين، ولكنه يدرب تنسيق الأطراف". كما يعزو نجاحه إلى تجنب السجائر لمدة 4 عقود، والذهاب إلى الفراش مبكرا.









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