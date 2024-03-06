1.9 مليون مكالمات واستفسارات قنوات مركز الاتصال الوطني العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ مجموع حجم المكالمات والاستفسارات الإجمالي لقنوات مركز الاتصال الوطني خلال العام الماضي 1,935,884 مكالمة واستفسار، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأربعاء.



وتوزعت المكالمات إلى: 1797962 مكالمة واردة، و 17030 مكالمة صادرة، و 579 رسالة قصيرة، و 43362 بريدا إلكترونيا، و76951 للرد الآلي.



وبينت الوزارة، أن مركز الاتصال الوطني الذي يعمل وفق أفضل المواصفات الفنية والأمنية، يقدم خدمة الرد على استفسارات وشكاوى واقتراحات الجمهور والمستفيدين من التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويخدم المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية المستفيدين من الخدمات الإلكترونية، ويقدم خدماته المرتبطة بمجموعة من المؤسسات والدوائر الحكومية.



وأوضحت الوزارة أن قنوات الاتصال للمركز هي عبر الهاتف 065008080، والبريد الإلكتروني [email protected] ، وخدمة إرسال الرسائل القصيرة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية