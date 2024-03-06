توقيع برنامج تنفيذي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الأردن واليمن 2024-2026

MENAFN - Al Wakeel News)توطيداً للتعاون القائم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اليمنية في المجالات العلمية المختلفة وتوثيقاً لأواصر الاخوة وتنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين، فقد قام الجانبان اليوم الأربعاء الموافق 6-3-2024 بتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2024-2026، حيث وقع عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حين وقع عن حكومة الجمهورية اليمنية معالي الأستاذ الدكتور جلال إبراهيم فقيرة السفير اليمني في المملكة الأردنية الهاشمية.



وقد تضمن البرنامج التنفيذي الاتفاق على تبادل الجانبان للطلبة في الدرجات العلمية المختلفة (البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه)، إضافةً إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجميع الطلاب الدارسين في كلا البلدين ولما فيه تحقيق المصلحة المشتركة، وتشجيع تبادل الدورات التدريبية للقيادات والكوادر العاملة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.



كما تضمن البرنامج التنفيذي توقيع اتفاقيات تعاون وتآخي بين الجامعات اليمنية والأردنية تتضمن مختلف أوجه التعاون الأكاديمية والبحثية، إضافةً إلى تشجيع تسهيل قيام أعضاء هيئة التدريس لقضاء فترة التفرغ العلمي في المؤسسات الجامعية البحثية في كلا البلدين.



وقد حضر حفل توقيع البرنامج التنفيذي من الجانب اليمني سعادة السيد عمر محمد مساعد وزير مفوض/سفارة الجمهورية اليمنية، ومن الجانب الأردني السيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد.