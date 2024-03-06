الأمم المتحدة: 80% من أسر غزة تفتقد المياه النظيفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الأمم المتحدة، إن 80 بالمئة من الأسر في غزة لا تتوفر لديها مياه نظيفة.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن المساعدات الغذائية التي يتم تسليمها لغزة قليلة جدا مقارنة بالاحتياجات، داعيا إلى توفير نقاط دخول آمنة لإيصال المساعدات إلى كافة المناطق بما فيها شمال غزة.
وأوضح متحدث الأمم المتحدة أن هناك مشكلات خطيرة بخصوص المياه والصرف الصحي بسبب الاكتظاظ في الملاجئ.
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