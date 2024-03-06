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الأمم المتحدة: 80% من أسر غزة تفتقد المياه النظيفة

3/6/2024 3:43:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة، إن 80 بالمئة من الأسر في غزة لا تتوفر لديها مياه نظيفة.


وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن المساعدات الغذائية التي يتم تسليمها لغزة قليلة جدا مقارنة بالاحتياجات، داعيا إلى توفير نقاط دخول آمنة لإيصال المساعدات إلى كافة المناطق بما فيها شمال غزة.


وأوضح متحدث الأمم المتحدة أن هناك مشكلات خطيرة بخصوص المياه والصرف الصحي بسبب الاكتظاظ في الملاجئ.


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