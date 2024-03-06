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ارتفاع سعر البطاطا في السوق المركزي

3/6/2024 3:43:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع سعر البطاطا بشكل طفيف في السوق المركزي اليوم الأربعاء وبفارق 5 قروش عن يوم أمس ، حيث بلغ سعر الكيلو اليوم بين 30 و 40 قرشاً .

ووفقا للنشرة اليومية - الاسترشادية- الصادرة عن سوق الخضار المركزي استقرت غالبية الاصناف الاخرى من الخضار .

وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي :




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