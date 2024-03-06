ارتفاع سعر البطاطا في السوق المركزي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع سعر البطاطا بشكل طفيف في السوق المركزي اليوم الأربعاء وبفارق 5 قروش عن يوم أمس ، حيث بلغ سعر الكيلو اليوم بين 30 و 40 قرشاً .
ووفقا للنشرة اليومية - الاسترشادية- الصادرة عن سوق الخضار المركزي استقرت غالبية الاصناف الاخرى من الخضار .
وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي :
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