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التربية: الحصة الاولى في المدارس الخاصة خلال رمضان تبدأ الساعة الـ 9

3/6/2024 3:43:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن تعميم دوام المدارس الحكومة خلال شهر رمضان يشمل المدارس الخاصة .
وأكد المساعفة اليوم الاربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن الحصة الاولى في رمضان بالمدارس الخاصة ستبدأ الساعة الـ 9 صباحا .
ووفقاً للتعميم تكون مدة الحصة 40 دقيقة، وينتهي الدوام الساعة 2:00 بعد الظهر.













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