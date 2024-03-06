التربية: الحصة الاولى في المدارس الخاصة خلال رمضان تبدأ الساعة الـ 9

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن تعميم دوام المدارس الحكومة خلال شهر رمضان يشمل المدارس الخاصة .
وأكد المساعفة اليوم الاربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن الحصة الاولى في رمضان بالمدارس الخاصة ستبدأ الساعة الـ 9 صباحا .
ووفقاً للتعميم تكون مدة الحصة 40 دقيقة، وينتهي الدوام الساعة 2:00 بعد الظهر.
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