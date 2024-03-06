بقرة تلتهم ثعبانا تسلل إلى حظيرتها في الهند

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية بأن بقرة التهمت ثعبانا طوله يزيد عن متر واحد، تسلل إلى حظيرتها.

شهدت مدينة دالتونغانج في ولاية جهارهاند الهندية، حدثا غريبا، حيث تمكن ثعبان كبير من التسلل إلى حظيرة للأبقار، لكنه لم يخرج سالما منها. وقدر شهود العيان طوله بـ 1.2 متر.

وقال صاحب بقرة سانجاي سينغ للصحفيين إنه عندما دخل حظيرة الأبقار لاحظ وجود ذيل ثعبان في فم البقرة. وأسرع لسحب الثعبان، لكن لم يبق في يديه سوى جزء صغير منه. فاتضح أن البقرة قامت بمضغ الضيف الذي تسلل إلى حظيرتها.



فخاف صاحب البقرة وأحضرها إلى الطبيب البيطري على الفور، وبقيت لبعض الوقت تحت الرقابة. ومع ذلك، لم يجد الأطباء أي عواقب من أكل الثعبان، وسرعان ما عادت إلى حظيرتها.

لبنان 24