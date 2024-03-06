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30717 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

3/6/2024 3:43:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و717 شهيدا و72,156 مصابا منذ 7 أكتوبر.
وقال المصدر ذاته إن الاحتلال اغتال 348 من الكوادر الطبية واعتقل 269 آخرين على رأسهم مديرو مستشفيات.
ومنذ "طوفان الأقصى" تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت حتى أمس الثلاثاء عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف معظمهم أطفال ونساء.

كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، وفي "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.

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