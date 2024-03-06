30717 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و717 شهيدا و72,156 مصابا منذ 7 أكتوبر.
وقال المصدر ذاته إن الاحتلال اغتال 348 من الكوادر الطبية واعتقل 269 آخرين على رأسهم مديرو مستشفيات.
ومنذ "طوفان الأقصى" تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت حتى أمس الثلاثاء عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف معظمهم أطفال ونساء.
كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، وفي "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.
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