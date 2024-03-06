أمريكا تدعم قرارا يقضي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية،أمس الثلاثاء، دعمها لمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي "بوقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن"، وفقا لوكالة "رويترز".

ويعكس التعديل الثالث للنصّ الذي اقترحته واشنطن لأول مرة قبل أسبوعين، التعليقات الحادة التي أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي. وأظهرت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأمريكي تأييدها "لوقف مؤقت لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وتريد الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطًا بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وعارضت واشنطن في السابق استخدم كلمة وقف إطلاق النار.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء، إن الأمر بيد حركة حماس فيما يتعلق بقبول اتفاق وقف إطلاق النار، بينما عقدت وفود محادثات لليوم الثالث دون أي مؤشر على تحقيق انفراجة.

وقالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه.

ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد تسع دول على الأقل لإقراره، فضلا عن عدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.