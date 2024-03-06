الخارجية تطالب بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، منع حكومة الاحتلال إدخال المساعدات خاصة إلى شمال
القطاع.
وأكدت، أن تركيز إسرائيل على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات برياً عن طريق المعابر، هدفه تطبيق خطة حكومة الاحتلال بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة والقطاع وتهجير أبناء شعبنا.
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