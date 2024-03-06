الخارجية تطالب بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، منع حكومة الاحتلال إدخال المساعدات خاصة إلى شمال

القطاع.

وأكدت، أن تركيز إسرائيل على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات برياً عن طريق المعابر، هدفه تطبيق خطة حكومة الاحتلال بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة والقطاع وتهجير أبناء شعبنا.