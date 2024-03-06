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دول آسيان وأستراليا تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة

3/6/2024 3:43:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ملبورن/PNN- دعا قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا، اليوم الأربعاء، إلى وقف سريع ودائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصفين الوضع الإنساني بأنه "فظيع".

وجاء في بيان مشترك لقادة نحو عشر دول، من بينها: إندونيسيا، وماليزيا، المجتمعين منذ الاثنين الماضي، في مدينة ملبورن الاسترالية، "نحث على التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار فوري ودائم".

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