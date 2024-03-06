دول آسيان وأستراليا تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
ملبورن/PNN- دعا قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا، اليوم الأربعاء، إلى وقف سريع ودائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصفين الوضع الإنساني بأنه "فظيع".
وجاء في بيان مشترك لقادة نحو عشر دول، من بينها: إندونيسيا، وماليزيا، المجتمعين منذ الاثنين الماضي، في مدينة ملبورن الاسترالية، "نحث على التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار فوري ودائم".
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