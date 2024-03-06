الاحتلال يشرع بعمليات تجريف في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، بعمليات تجريف وتخريب لممتلكات الفلسطينيين في بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وقامت قوات الاحتلال بتجريف أرض وهدم أسوار لعائلة برقان في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وذلك بعد عمليات تجريف وحفر ببلدة حزما المقدسية.
وقامت قوات الاحتلال أمس، بأعمال حفر وتجريف للأراض التابعة لبلدة حزما بالقدس المحتلة، لصالح مشروع شق طريق استيطاني.
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