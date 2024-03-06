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الاحتلال يشرع بعمليات تجريف في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

3/6/2024 3:43:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، بعمليات تجريف وتخريب لممتلكات الفلسطينيين في بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.


وقامت قوات الاحتلال بتجريف أرض وهدم أسوار لعائلة برقان في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وذلك بعد عمليات تجريف وحفر ببلدة حزما المقدسية.


وقامت قوات الاحتلال أمس، بأعمال حفر وتجريف للأراض التابعة لبلدة حزما بالقدس المحتلة، لصالح مشروع شق طريق استيطاني.





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