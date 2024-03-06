بن غفير: قرار نتنياهو يعرّض مواطني إسرائيل للخطر

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ألامس الثلاثاء، إنه سيُسمح بدخول المصلين إلى المسجد الأقصى في الأسبوع الأول من شهر رمضان بأعداد مماثلة للسنوات السابقة، مع إجراء تقييم للموقف أسبوعيا، رافضا بذلك طلبا لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بتقييد دخول المصلين.

حديث نتنياهو تضمّنه بيان صادر عن مكتبه في ختام جلسة بشأن الترتيبات الأمنية لشهر رمضان (يبدأ في 11 مارس/آذار الجاري فلكيا) بمدينة القدس الشرقية المحتلة، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة وتصعيدا موازيا في الضفة الغربية المحتلة.

وزعم نتنياهو أن إسرائيل تصون حرية العبادة لأبناء جميع الأديان في كل مكان بإسرائيل ولا سيما في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف).

وأضاف“شهر رمضان مقدس للمسلمين، وسيتم الحفاظ على قدسيته هذا العام، مثلما كان الأمر في السنوات السابقة”.

وحسب البيان، سيُسمَح بدخول مصلين مسلمين إلى الحرم القدسي خلال الأسبوع الأول من رمضان على غرار الأعداد المسجلة في السنوات السابقة.

وتابع أنه ستُعقد أسبوعيا جلسة لتقييم الموقف فيما يخص الوضع الأمني والسلامة العامة، وسيتم اتخاذ القرار وفقا لذلك.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن بن غفير قوله“قرار عدم فرض قيود على دخول المسلمين للأقصى في رمضان خلافا لموقف الشرطة وموقفي، يُظهر أن نتنياهو ومجلس الوزراء المصغر (الكابينت) يعتقدون أنه لم يحدث شيء في 7 أكتوبر”.

ورأى بن غفير أن هذا القرار يعرّض مواطني إسرائيل للخطر، وقد يسمح بصورة انتصار لحماس.

وكان نتنياهو قد أجرى تقييما للوضع، لبحث الترتيبات الأمنية لشهر رمضان، وسط تزايد تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية من احتمال اشتعال الوضع الأمني إذا وضعت إسرائيل عراقيل أمام وصول سكان الضفة الغربية المحتلة وفلسطينيي 48 إلى المسجد الأقصى.

وحسب صحيفة هآرتس، شارك في التقييم وزراء ومسؤولون أمنيون، بينهم بن غفير ووزيرا الجيش يوآف غالانت والخارجية يسرائيل كاتس والوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوت.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت“يديعوت أحرونوت” عن رسالة بعثها غالانت إلى قادة الأجهزة الأمنية وأعضاء مجلس الحرب، وحذر فيها من أن تدهورا محتملا للوضع الأمني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال رمضان من شأنه أن يؤثر في قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق أهداف الحرب في غزة.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، كشفت وسائل إعلام عبرية أن مجلس الحرب (يضم نتنياهو وغالانت وآيزنكوت وبيني غانتس) قرر حرمان بن غفير من صلاحية اتخاذ القرار بشأن المسجد الأقصى في رمضان بسبب الخوف من التداعيات.

وكان بن غفير قد طالب بعدم السماح لسكان الضفة الغربية بدخول الحرم القدسي خلال رمضان، مع السماح لسكان“إسرائيل” من الفلسطينيين بالدخول من سن 70 عاما فأكثر