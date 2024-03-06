مؤشر نيكي يحقق أعلى مستوياته مطلقاً بعد إصلاحات حوكمة الشركات واهتمام المستثمرين العالميين

(MENAFN
) سجل مؤشر الأسهم الياباني نيكي نموًا ملحوظًا في الأسواق الآسيوية، متجاوزًا النقطة التاريخية البارزة لـ 40,000 نقطة لأول مرة في بداية تداولات هذا الأسبوع، ويعزى هذا الارتفاع في قيمة المؤشر إلى الجهود المستمرة في اليابان لإصلاح حوكمة الشركات وتقييمات قوية، مما جذب انتباه المستثمرين في جميع أنحاء العالم وزرع الاهتمام المستدام بالأسهم اليابانية.
كما تكون القوة الرئيسية وراء هذا الاتجاه الصاعد هي قطاع التكنولوجيا، التي كانت المحرك الرئيسي لارتفاع الأسواق خلال العام الماضي، وبشكل ملحوظ، شركات مثل أدفانتيست كورب قادت الصفوف كأداء متميز، مما يؤكد على الدور الحيوي للقطاع في دفع نمو السوق بشكل عام، وإن عودة مؤشر نيكي إلى مستويات غير مرئية منذ عام 1989 تعكس اتجاهًا أوسع لزيادة ثقة المستثمرين في أكبر الشركات اليابانية، وذلك بفضل تحسن عوائد المساهمين، وتضاءل قوة الين، وأرباح الشركات القوية.
كذلك يتوقع في المستقبل أن تحافظ الأسواق اليابانية على زخمها الإيجابي، بفضل السياسات الاقتصادية المحلية والإصلاحات المستمرة، ومع ذلك، يحذر أحمد عزام، كبير محللي الأسواق المالية في مجموعة إكويتي، من أنه على الرغم من البيئة الإيجابية الحالية في الأسواق اليابانية، قد تكون هناك إمكانية للتصحيح في المدى القريب، ويمكن أن يكون إحدى الدوافع لهذا التصحيح خروج بنك اليابان من سياسته النقدية الميسرة.
في حين اختار بنك اليابان في اجتماعه الأخير الذي عقد في يناير، الاحتفاظ بأسعار الفائدة الليلية عند -0.1 بالمئة، ومع ذلك، مع تطور الظروف الاقتصادية، قد يقوم البنك المركزي تدريجيًا بإلغاء تدابيره التحفيزية النقدية، مما قد يؤثر على ديناميات السوق، ويقترح عزام أن مثل هذه الخطوة من قبل البنك المركزي يمكن أن تثير تغييرات في مشاعر السوق وربما تؤدي إلى فترة من التوحيد أو التصحيح في أسعار الأسهم.
و على الرغم من أن الأسواق اليابانية ما زالت تظهر قوة ومرونة، إلا أنه ينبغي مراقبتها بحذر حيث يتابع المشاركون في السوق التطورات في السياسة النقدية والمؤشرات الاقتصادية، والتفاعل المستمر بين السياسات الاقتصادية المحلية ومشاعر المستثمرين العالميين وأداء الشركات سيحدد مسار مؤشر نيكي في الأشهر القادمة.
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