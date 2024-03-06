بوتين يركز على أهداف تحالف أوبك+ لاستقرار أسعار النفط

(MENAFN
) أبرز بوتين أهداف تحالف أوبك+ في تثبيت أسعار النفط خلال بيان أدلى به يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس، موضحًا أن الهدف ليس توجيه زيادات في الأسعار بشكل مستمر بل تحقيق الاستقرار، وشدد على أهمية تحقيق توازن يعود بالفائدة على الشركات المنتجة والمستهلكين، مؤكدًا أن الاستقرار في السوق أمر أساسي، ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية تاس، عبر بوتين عن ارتياحه لإنجازات التحالف في هذا الصدد حتى الآن.
كما وسع بوتين على نية أوبك+ في تنظيم أسعار النفط، مؤكدًا الجهود التعاونية لدول العضو، لاسيما السعودية وروسيا، وأُعيد تأكيد هذا التعهد مؤخرًا عندما وافق أعضاء أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعي للنفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، وتهدف هذه القرارات إلى تقديم المزيد من الدعم للسوق في ظل مخاوف من النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع مستويات الإنتاج خارج التحالف.
كذلك فرضت روسيا حظرًا لمدة ستة أشهر على تصدير البنزين اعتبارًا من الأول من مارس، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، واتُخذت هذه الإجراءات استجابة لزيادة الطلب من المستهلكين والفلاحين، فضلاً عن تسهيل أعمال الصيانة في المصافي، وأعلنت مجلس الأعمال الروسي هذا الحظر على التصدير وأكد المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، المسؤول عن قطاع الطاقة في روسيا بتوجيه من الرئيس بوتين.
في حين تسلط تصريحات بوتين الضوء على أهمية التعاون ضمن تحالف أوبك+ لضمان استقرار السوق النفطية وتخفيف التقلبات التي قد تؤثر سلبًا على الشركات المنتجة والمستهلكين على حد سواء، وتدعم تمديد تخفيضات الإنتاج وفرض القيود على التصدير الجهود المشتركة لمواجهة ديناميات السوق ودعم استقرار الأسعار في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتغيرة.
MENAFN06032024000045015682ID1107941055
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.