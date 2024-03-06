الحوثيون يستهدفون سفينة حاويات سويسريّة في خليج عدن ولا إصابات

(MENAFN
- Swissinfo) قالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء إن أحد صاروخين باليستيين مضادين للسفن اطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية على سفينة الحاويات إم.إس.سي سكاي 2 في خليج عدن أصاب السفينة مما تسبب في وقوع“أضرار”." />
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شؤون خارجية الحوثيون يستهدفون سفينة حاويات سويسريّة في خليج عدن ولا إصابات سفينة حاويات تابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MSC) تعبر قناة السويس، في مصر، 22 ديسمبر 2023. KEYSTONE
أفادت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء إن أحد صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية أصاب سفينة الحاويات إم.إس.سي سكاي 2 المملوكة لجهة سويسرية في خليج عدن مما تسبب في إلحاق "أضرار" بها.
تم نشر هذا المحتوى على 05 مارس 2024 - 13:15 2دقائق Reuters/ث.س
البيان أضاف أن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات على متن السفينة التي ترفع علم ليبيريا، وذكر أن هذه الناقلة واصلت طريقها ولم تطلب المساعدة.
وقال متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران يوم الاثنين إن الجماعة أطلقت“عددا من الصواريخ البحرية المناسبة” على السفينة. ويستهدف الحوثيون خطوط الشحن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين والفلسطينيات في خضم الحرب الادائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وقال الجيش الأمريكي إن الحوثيين أطلقوا أيضا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من اليمن على جنوب البحر الأحمر لكنّه سقط في المياه دون وقوع أضرار أو إصابات للسّفن التجاريّة أو لسفن سلاح البحريّة الأمريكيّ.
وأضاف البيان أن قوات القيادة المركزية الأمريكية شنت هجمات“دفاعا عن النفس” عبر استهداف صاروخين كروز مضادين للسفن يشكلان“تهديدا وشيكا” للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على أهداف للحوثيين في اليمن، وأعادت إدراج الجماعة على قوائم المنظمات الإرهابية.
وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأعلى تكلفة تمرّ بجنوب أفريقيا. وأذكت مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تتسع لتزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط.
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