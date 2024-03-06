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الحوثيون يستهدفون سفينة حاويات سويسريّة في خليج عدن ولا إصابات

3/6/2024 3:29:18 AM
(MENAFN- Swissinfo) قالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء إن أحد صاروخين باليستيين مضادين للسفن اطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية على سفينة الحاويات إم.إس.سي سكاي 2 في خليج عدن أصاب السفينة مما تسبب في وقوع“أضرار”." />
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شؤون خارجية الحوثيون يستهدفون سفينة حاويات سويسريّة في خليج عدن ولا إصابات
سفينة حاويات تابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط ​​للشحن (MSC) تعبر قناة السويس، في مصر، 22 ديسمبر 2023. KEYSTONE

أفادت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء إن أحد صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية أصاب سفينة الحاويات إم.إس.سي سكاي 2 المملوكة لجهة سويسرية في خليج عدن مما تسبب في إلحاق "أضرار" بها.

تم نشر هذا المحتوى على 05 مارس 2024 - 13:15 2دقائق Reuters/ث.س

البيان أضاف أن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات على متن السفينة التي ترفع علم ليبيريا، وذكر أن هذه الناقلة واصلت طريقها ولم تطلب المساعدة.

وقال متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران يوم الاثنين إن الجماعة أطلقت“عددا من الصواريخ البحرية المناسبة” على السفينة. ويستهدف الحوثيون خطوط الشحن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين والفلسطينيات في خضم الحرب الادائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وقال الجيش الأمريكي إن الحوثيين أطلقوا أيضا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من اليمن على جنوب البحر الأحمر لكنّه سقط في المياه دون وقوع أضرار أو إصابات للسّفن التجاريّة أو لسفن سلاح البحريّة الأمريكيّ.

وأضاف البيان أن قوات القيادة المركزية الأمريكية شنت هجمات“دفاعا عن النفس” عبر استهداف صاروخين كروز مضادين للسفن يشكلان“تهديدا وشيكا” للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على أهداف للحوثيين في اليمن، وأعادت إدراج الجماعة على قوائم المنظمات الإرهابية.

وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأعلى تكلفة تمرّ بجنوب أفريقيا. وأذكت مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تتسع لتزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط.

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