أشخاص مشردون يروون قصص معاناتهم في سويسرا الثرية

(MENAFN
- Swissinfo) Im Wohlfahrtsstaat Schweiz leben über 2000 Personen auf der Strasse. Was steckt hinter ihrer Obdachlosigkeit? Wir haben sie gefragt." />
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حياة سويسرية أشخاص مشردون يروون قصص معاناتهم في سويسرا الثرية يأمل ماركو، 42 عاماً، في بداية جديدة ووظيفة وشقة سكنية. 2022 Thomas Kern/Thomas Kern
حتى في دولة رفاهية مثل سويسرا، يزداد عدد الأشخاص الناس الذين يفتقرون إلى شقة تأويهم. العديد من ملاجئ الطوارئ وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى. فما هي الأسباب وراء هذه الظاهرة؟
تم نشر هذا المحتوى على 05 مارس 2024 - 14:05 12دقائق
ولد طوماس كيرن في سويسرا في عام 1965. تعلّم فن التصوير الفوتوغرافي في زيورخ، وبدأ العمل كمصوّر صحفي في عام 1989. هو أحد مؤسسي وكالة المصوّرين السويسريين في عام 1990. حصل كيرن على جائزة الصحافة الدولية مرتيْن، كما حصل على العديد من المنح الوطنية السويسرية. شاركت أعماله في العديد من المعارض المشهورة، ويوجد بعضها في العديد من المجموعات الفنية.
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Samanta Siegfried
Deutsch de Obdachlosigkeit in der reichen Schweiz: Betroffene erzählen الأصلي طالع المزيدObdachlosigkeit in der reichen Schweiz: Betroffene erzählen
الجو دافئ أقربُ لأيام الربيع بعد ظهر هذا الخميس في نهاية شهر يناير في مدينة برن. و في أحد الأحياء الهادئة، يجلس رجل على مقعد أمام مكتب جمعية رعاية المشردين.ات التابع للكنيسة. إنَّه يشرب البيرة ويحدق نحوَ الشَّـمس.
تنطلق موسيقى الروك الصاخبة من مكبر الصوت أمامه.
يحيينا الرجل القول“هذا راباوكيه“، مُشيراً إلى كلبه ويقدم نفسه باسم“تسفيرغ”، الذي يعني بالألمانية قزم. ويقول“أنا معروف بهذا اللقب بين الناس هنا في الشارع.”
إيفا غامنتالر، التي تعمل في مكتب خدمة رعاية المشردين.ات التابع للكنيسة تعرفه جيداً. تخبرنا:“إنه يأتي إلينا بانتظام.” يمكن للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر أن يأتوا مرتين في الأسبوع إلى مكتب جمعية رعاية الكنيسة للمشردين.ات لمدة ساعتين للحصول على بعض الدفء أو شرب شيء ما أو تناول الطعام كما يمكنهم أيضاً الحصول على الملابس أو أكياس النوم إضافةً إلى الاستشارة إذا كانت لديهم أية استفسارات.
تقول غامنتالر:“في بعض الأحيان يزورنا ما يصل إلى 80 شخصاً في فترة ما بعد الظهيرة”. لكن عندما تكون الشمس مشرقة كما هو الحال اليوم، يكون عدد الزائرين.ات أقل.
تسفيرغ، رجل لحيتهُ قصيرة مدببة، يرتدي سترة جلدية سوداء فوق كنزته ذات القبعة، استلمَ لتوهِ طعاماً للكلاب من المكتب. ويقول:“لقد بلغتُ الثامنة والأربعين من عمري بالأمس”. كان يعمل ميكانيكي سفن ويسافر حول العالم. ومنذ ذلك الحين، كان ينتهي به الأمر في الأزقَّة من وقت لآخر.
لكنه لا يفضل أن يخبرنا بأسباب ذلك، فالأمر“مؤلم للغاية”، كما يقول. خلال السنوات القليلة الماضية، كان يعيش في ساحة ركن للعربات، ولكن تم طرده من هناك مؤخراً.
يبيت عند بعض أصدقائه في بعض الأحيان لكن بين الحين والآخر عليه أن يبات في العراء. يقول:“هذا ليس جيدًا على الإطلاق”. ومع ذلك، فهو لا يحب الذهاب إلى مساكن المشردين.ات. ويضيف:“لقد تعرضت للسرقة هناك كما أنه غير مسموح بإدخال الكلاب أيضاً.”
وتؤكد غامنتالر أن هذه حقاً مشكلة. فتسفيرغ ليس المتشرد الوحيد الذي يشارك حياته مع صديقه ذو الأربع أرجل. على أية حال، فإن الجهات المعنية، مثل جمعية رعاية المشردين التابعة للكنيسة في مدينة برن، تدعو منذ فترة طويلة إلى توفير المزيد من أماكن النوم للأشخاص المشردين والمشردات التي يمكن دخولها دون تحديد شروط ومعايير معيّنة.
ألفان ومئتان شخص بلا مأوى
يوجد في مدينة برن ثلاثة مراكز إيواء في حالات الطوارئ تضم حوالي 87 سريراً. وتزداد الحاجة لهذه المراكز منذ عام 2021 باستمرار. كما أنَّ الوضع مماثل في مدن مثل زيورخ وبازل وجنيف. تقول غامنتالر:“في الماضي، كنا ندفع في بعض الأحيان ثمن تذاكر القطار إلى مدينة أخرى لأولئك الذين لم يتمكنوا من الحصول على مكان للنوم في مركز الطوارئ”.
لم يعد ذلك ممكناً حالياً، حيث أن العديد من الأماكن في مراكز الطوارئ الأخرى ممتلئة بالفعل. وِفقاً لدراسة أجرتها معهد شمال غرب سويسرا(FHNW)
عام 2022، فإن حوالي 2200 شخص في سويسرا ليس لديهم سكن دائم. وهذه هي الدراسة الأولى في سويسرا التي تقدم أرقاماً حول هذا الموضوع.
وتُشير غامنتالر أيضاً إلى أن هناك طلباً متزايداً على الخدمة التي تقدمها جمعية رعاية المشردين.ات التابعة للكنيسة.“خاصة منذ فترة وباء كورونا.”
بالإضافة إلى فترات ما بعد الظهيرة المفتوحة، يتجول الموظفون.ات في الشوارع لتوزيع المواد الاستهلاكية النظيفة أو أدوات النظافة الشخصية أو قسائم شراء الطعام أو أماكن النوم في مراكز الطوارئ. تقول غامنتالر:“من بين المتشردين.ات هناك دائماً أشخاص جُدد لم أرهم.ن من قبل”.
ولكن لماذا ينتهي الأمر بالناس في بلد ثري مثل سويسرا دون مكان للعيش؟ تشرح الأخصائية الاجتماعية:“هناك طرق مختلفة تودي بالناس إلى التشرد في كثير من الأحيان تحدثُ مصيبة في البداية، كالمرض أو الانفصال أو فقدان الوظيفة أو حالة وفاة في الأسرة ثم يتدهور الحال عادةً بسرعة كبيرة.”
تُظهر قصة ماريا هُنا (اسم مستعار) مدى سرعة تدهور الحال في بعض الأحيان. وتقول إنها عملت طوال حياتها في أعمال التنظيف أو كعاملة مؤقتة في المطاعم، لكن تم إنهاء عقدها الدائم خلال جائحة كورونا.
ثم واصلت العمل بشكل مؤقت، لكنها واجهت صعوبة متزايدة في دفع فواتيرها، والتأمين الصحي، واشتراك النقل العام، ثم ثمن شراء النظارة الجديدة.
وفي مرحلة ما، لم يعد هناك ما يكفي من المال لدفع إيجار غرفتها، والذي كان قيمته 800 فرنك. تقول ماريا:“لذلك خرجتُ من المنزل.” لم ترغب ماريا في المخاطرة بمواجهة دائرة تحصيل الديون.
ذهبت في البداية لتقيم في منزل أحد صديقاتها و منذُ ثلاثة أشهر تقيم في مركز الطوارئ سليبر(Sleeper).
تبدو ماريا حسنة المظهر، وهي تحمل حقيبتها الشخصية في يد وكيس التسوق في اليد الأخرى. لا يبدو عليها أنها متشردة تعيش في الشارع وتقول:“أكاد لا أستطيع أن أنطق بقول إنني مشردة.”
لا تريد ماريا أن تشتكي، وتقول على الشخص فقط أن يتكيف مع الوضع. أصعب شيء بالنسبة لها هو التدخين المستمر في ملجأ الطوارئ كما أن عليها أن تقضي الوقت حتى الساعة العاشرة مساءً إلى أن يفتح الملجأ أبوابه.
ولذلك فهي ممتنة لوجود أماكن مثل مكتب رعاية المشردين.ات التابع للكنيسة وأماكن أخرى حيث يمكنك الاستمتاع بالدفء وتناول الطعام بسعر مخفَّض. ماريا تبحث حالياً عن عمل، وتتقاضى كدعم من مكتب البطالة مبلغ 2200 فرنك شهرياً. تقول ماريا:“آمل أن أتمكن من العثور على غرفة جديدة قريباً.”
برأي إيفا غامنتالر:“الطريق للخروج من حالة التشرد غالباً ما يكون وَعِراً ليس فقط بسبب ارتفاع التكاليف وسوق الإسكان التنافسية. هناك العديد من العقبات، وخاصة من قـِبَل المؤسسات والبيروقراطية السويسرية وتضيف:“على الشخص أن يعمل باستمرار ليحصل على الدعم.”
61 % من الأشخاص المشردين بلا أوراق
غالباً ما يكون من غير الممكن تلبية المتطلبات المشروطة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإدمان أو الأمراض العقلية تحديداً. والبعض الآخر لا يتمتع بوضع إقامة نظامي. وفقًا لدراسة معهد شمال غرب سويسرا، فإن 61٪ من المتضررين.ات يُطلق عليهم اسم“بلا أوراق” أي ليس لديهم إقامة نظامية، وبالتالي لا يحق لهم.ن الحصول على المساعدة الاجتماعية على الإطلاق.
وهناك فئة أخرى لم تثق بمؤسسات الدولة وبالتالي لم تقم حتى بطلب الدعم. تُطلق غامنتالر على هؤلاء اسم“الأشخاص المتضررين مؤسسياً”
ماركو، 42 عاماً، يرتدي قبعة زرقاء منسوجة من الصوف، يشعر بنفس الشعور. لقد جاء إلى مكتب جمعية رعاية المشردين.ات التابع للكنيسة بعربة صحف قديمة وطلب وسادة للنوم. يقول:“منذ بضع سنوات، و أنا أعيش مجدداً في الأزقّة”.
ويتحدث عن تجارب العنف في سنواته الأولى، وعن إدمان المخدرات، والإقامات المتكررة في مراكز الرعاية النفسية. تبدو روايته متقطعة والروابط بين القصص مشوشة و غير واضحة.
ويُضيف:“على الأقل في الشارع يدعوني وشأني، وهذا هو الشيء الوحيد الإيجابي في كوني بلا مأوى”. ومع ذلك، فهو يأمل في بداية جديدة، ويريد وظيفة وبالطبع شقة.
يُخْرِجُ من جيب سترته أنابيب منتجات صغيرة. ويقول:“هذه عينات حصلتُ عليها من الصيدلية”، ويظهر فيها كريم اليد وكريم الوجه ومعجون الأسنان.“أريد أن أعتني بنفسي مرة أخرى.”
منذ ثلاثة أيام، وجد على الأقل مكاناً جافًا للنوم، تحت أسقف الحدائق في مدينة برن القديمة.
أصبح تسفيرغ وماركو وماريا بلا مأوى لأسباب مختلفة. ما يوحدهم.ن هو الرغبة في العثور على شقة في أقرب وقت ممكن.
بازل تعكس ترتيب عملية مساعدة الأشخاص المشردين
لتسهيل الأمور عليهم.ن علينا أن نسلك طرق أخرى للتعامل مع الموضوع، كما تقول إيفا غامنتالر. وتعترف بأن“النظام الاجتماعي في سويسرا ليس سيئاً لكنه يعتمد بشكل كبير على أساليب التحكم”.
وتستشهد بمفهوم الإسكان أولاً، الذي حقق نجاحاً في فنلندا وفيينا، كمثال إيجابي. يتم أولاً تخصيص شقة سكنية للأشخاص المشردين والمشردات، دون قيد أو شرط، وعندها فقط يتم ترتيب كل شيء آخر خطوة بخطوة. وكانت مدينة بازل أول مدينة سويسرية تطلق مثل هذا المشروع التجريبي في عام 2020.
لكن المجتمع مُطالب أيضاً بتفهم المشكلة، كما تعتقد غامنتالر.“نحن بحاجة إلى أن نأخذ بعين الاعتبار وجود أشخاص يعتمدون على العيش في الأماكن العامة”.
إنها الساعة الخامسة مساءً، يستيقظ قزم ويحمل حقيبته الحمراء التي تحتوي على الفراش الملفوفة على كتفيه، ويخرج مع كلبه راباوكيه. أين سينام اليوم؟ يفكر للحظة ويقول:“لابد وأن أعثر على مكان ٍما”.
تحرير: مارك لويتينيغر
ترجمة: راما النحلاوي
مراجعة: مي المهدي
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