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يأمل ماركو، 42 عاماً، في بداية جديدة ووظيفة وشقة سكنية. 2022 Thomas Kern/Thomas Kern

MENAFN - Swissinfo) Im Wohlfahrtsstaat Schweiz leben über 2000 Personen auf der Strasse. Was steckt hinter ihrer Obdachlosigkeit? Wir haben sie gefragt." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثحياة سويسرية أشخاص مشردون يروون قصص معاناتهم في سويسرا الثرية

حتى في دولة رفاهية مثل سويسرا، يزداد عدد الأشخاص الناس الذين يفتقرون إلى شقة تأويهم. العديد من ملاجئ الطوارئ وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى. فما هي الأسباب وراء هذه الظاهرة؟

تم نشر هذا المحتوى على 05 مارس 2024 - 14:05 12دقائق

ولد طوماس كيرن في سويسرا في عام 1965. تعلّم فن التصوير الفوتوغرافي في زيورخ، وبدأ العمل كمصوّر صحفي في عام 1989. هو أحد مؤسسي وكالة المصوّرين السويسريين في عام 1990. حصل كيرن على جائزة الصحافة الدولية مرتيْن، كما حصل على العديد من المنح الوطنية السويسرية. شاركت أعماله في العديد من المعارض المشهورة، ويوجد بعضها في العديد من المجموعات الفنية.



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Deutsch de Obdachlosigkeit in der reichen Schweiz: Betroffene erzählen الأصلي طالع المزيدObdachlosigkeit in der reichen Schweiz: Betroffene erzählen

Samanta Siegfried

الجو دافئ أقربُ لأيام الربيع بعد ظهر هذا الخميس في نهاية شهر يناير في مدينة برن. و في أحد الأحياء الهادئة، يجلس رجل على مقعد أمام مكتب جمعية رعاية المشردين.ات التابع للكنيسة. إنَّه يشرب البيرة ويحدق نحوَ الشَّـمس.

تنطلق موسيقى الروك الصاخبة من مكبر الصوت أمامه.

يحيينا الرجل القول“هذا راباوكيه“، مُشيراً إلى كلبه ويقدم نفسه باسم“تسفيرغ”، الذي يعني بالألمانية قزم. ويقول“أنا معروف بهذا اللقب بين الناس هنا في الشارع.”

إيفا غامنتالر، التي تعمل في مكتب خدمة رعاية المشردين.ات التابع للكنيسة تعرفه جيداً. تخبرنا:“إنه يأتي إلينا بانتظام.” يمكن للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر أن يأتوا مرتين في الأسبوع إلى مكتب جمعية رعاية الكنيسة للمشردين.ات لمدة ساعتين للحصول على بعض الدفء أو شرب شيء ما أو تناول الطعام كما يمكنهم أيضاً الحصول على الملابس أو أكياس النوم إضافةً إلى الاستشارة إذا كانت لديهم أية استفسارات.

تقول غامنتالر:“في بعض الأحيان يزورنا ما يصل إلى 80 شخصاً في فترة ما بعد الظهيرة”. لكن عندما تكون الشمس مشرقة كما هو الحال اليوم، يكون عدد الزائرين.ات أقل.

تسفيرغ، رجل لحيتهُ قصيرة مدببة، يرتدي سترة جلدية سوداء فوق كنزته ذات القبعة، استلمَ لتوهِ طعاماً للكلاب من المكتب. ويقول:“لقد بلغتُ الثامنة والأربعين من عمري بالأمس”. كان يعمل ميكانيكي سفن ويسافر حول العالم. ومنذ ذلك الحين، كان ينتهي به الأمر في الأزقَّة من وقت لآخر.

لكنه لا يفضل أن يخبرنا بأسباب ذلك، فالأمر“مؤلم للغاية”، كما يقول. خلال السنوات القليلة الماضية، كان يعيش في ساحة ركن للعربات، ولكن تم طرده من هناك مؤخراً.

يبيت عند بعض أصدقائه في بعض الأحيان لكن بين الحين والآخر عليه أن يبات في العراء. يقول:“هذا ليس جيدًا على الإطلاق”. ومع ذلك، فهو لا يحب الذهاب إلى مساكن المشردين.ات. ويضيف:“لقد تعرضت للسرقة هناك كما أنه غير مسموح بإدخال الكلاب أيضاً.”

وتؤكد غامنتالر أن هذه حقاً مشكلة. فتسفيرغ ليس المتشرد الوحيد الذي يشارك حياته مع صديقه ذو الأربع أرجل. على أية حال، فإن الجهات المعنية، مثل جمعية رعاية المشردين التابعة للكنيسة في مدينة برن، تدعو منذ فترة طويلة إلى توفير المزيد من أماكن النوم للأشخاص المشردين والمشردات التي يمكن دخولها دون تحديد شروط ومعايير معيّنة.

ألفان ومئتان شخص بلا مأوى

يوجد في مدينة برن ثلاثة مراكز إيواء في حالات الطوارئ تضم حوالي 87 سريراً. وتزداد الحاجة لهذه المراكز منذ عام 2021 باستمرار. كما أنَّ الوضع مماثل في مدن مثل زيورخ وبازل وجنيف. تقول غامنتالر:“في الماضي، كنا ندفع في بعض الأحيان ثمن تذاكر القطار إلى مدينة أخرى لأولئك الذين لم يتمكنوا من الحصول على مكان للنوم في مركز الطوارئ”.

لم يعد ذلك ممكناً حالياً، حيث أن العديد من الأماكن في مراكز الطوارئ الأخرى ممتلئة بالفعل. وِفقاً لدراسة أجرتها معهد شمال غرب سويسرا(FHNW)

عام 2022، فإن حوالي 2200 شخص في سويسرا ليس لديهم سكن دائم. وهذه هي الدراسة الأولى في سويسرا التي تقدم أرقاماً حول هذا الموضوع.

وتُشير غامنتالر أيضاً إلى أن هناك طلباً متزايداً على الخدمة التي تقدمها جمعية رعاية المشردين.ات التابعة للكنيسة.“خاصة منذ فترة وباء كورونا.”

بالإضافة إلى فترات ما بعد الظهيرة المفتوحة، يتجول الموظفون.ات في الشوارع لتوزيع المواد الاستهلاكية النظيفة أو أدوات النظافة الشخصية أو قسائم شراء الطعام أو أماكن النوم في مراكز الطوارئ. تقول غامنتالر:“من بين المتشردين.ات هناك دائماً أشخاص جُدد لم أرهم.ن من قبل”.

ولكن لماذا ينتهي الأمر بالناس في بلد ثري مثل سويسرا دون مكان للعيش؟ تشرح الأخصائية الاجتماعية:“هناك طرق مختلفة تودي بالناس إلى التشرد في كثير من الأحيان تحدثُ مصيبة في البداية، كالمرض أو الانفصال أو فقدان الوظيفة أو حالة وفاة في الأسرة ثم يتدهور الحال عادةً بسرعة كبيرة.”

تُظهر قصة ماريا هُنا (اسم مستعار) مدى سرعة تدهور الحال في بعض الأحيان. وتقول إنها عملت طوال حياتها في أعمال التنظيف أو كعاملة مؤقتة في المطاعم، لكن تم إنهاء عقدها الدائم خلال جائحة كورونا.

ثم واصلت العمل بشكل مؤقت، لكنها واجهت صعوبة متزايدة في دفع فواتيرها، والتأمين الصحي، واشتراك النقل العام، ثم ثمن شراء النظارة الجديدة.

وفي مرحلة ما، لم يعد هناك ما يكفي من المال لدفع إيجار غرفتها، والذي كان قيمته 800 فرنك. تقول ماريا:“لذلك خرجتُ من المنزل.” لم ترغب ماريا في المخاطرة بمواجهة دائرة تحصيل الديون.

ذهبت في البداية لتقيم في منزل أحد صديقاتها و منذُ ثلاثة أشهر تقيم في مركز الطوارئ سليبر(Sleeper).

تبدو ماريا حسنة المظهر، وهي تحمل حقيبتها الشخصية في يد وكيس التسوق في اليد الأخرى. لا يبدو عليها أنها متشردة تعيش في الشارع وتقول:“أكاد لا أستطيع أن أنطق بقول إنني مشردة.”

لا تريد ماريا أن تشتكي، وتقول على الشخص فقط أن يتكيف مع الوضع. أصعب شيء بالنسبة لها هو التدخين المستمر في ملجأ الطوارئ كما أن عليها أن تقضي الوقت حتى الساعة العاشرة مساءً إلى أن يفتح الملجأ أبوابه.

ولذلك فهي ممتنة لوجود أماكن مثل مكتب رعاية المشردين.ات التابع للكنيسة وأماكن أخرى حيث يمكنك الاستمتاع بالدفء وتناول الطعام بسعر مخفَّض. ماريا تبحث حالياً عن عمل، وتتقاضى كدعم من مكتب البطالة مبلغ 2200 فرنك شهرياً. تقول ماريا:“آمل أن أتمكن من العثور على غرفة جديدة قريباً.”

برأي إيفا غامنتالر:“الطريق للخروج من حالة التشرد غالباً ما يكون وَعِراً ليس فقط بسبب ارتفاع التكاليف وسوق الإسكان التنافسية. هناك العديد من العقبات، وخاصة من قـِبَل المؤسسات والبيروقراطية السويسرية وتضيف:“على الشخص أن يعمل باستمرار ليحصل على الدعم.”

61 % من الأشخاص المشردين بلا أوراق

غالباً ما يكون من غير الممكن تلبية المتطلبات المشروطة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإدمان أو الأمراض العقلية تحديداً. والبعض الآخر لا يتمتع بوضع إقامة نظامي. وفقًا لدراسة معهد شمال غرب سويسرا، فإن 61٪ من المتضررين.ات يُطلق عليهم اسم“بلا أوراق” أي ليس لديهم إقامة نظامية، وبالتالي لا يحق لهم.ن الحصول على المساعدة الاجتماعية على الإطلاق.

وهناك فئة أخرى لم تثق بمؤسسات الدولة وبالتالي لم تقم حتى بطلب الدعم. تُطلق غامنتالر على هؤلاء اسم“الأشخاص المتضررين مؤسسياً”

ماركو، 42 عاماً، يرتدي قبعة زرقاء منسوجة من الصوف، يشعر بنفس الشعور. لقد جاء إلى مكتب جمعية رعاية المشردين.ات التابع للكنيسة بعربة صحف قديمة وطلب وسادة للنوم. يقول:“منذ بضع سنوات، و أنا أعيش مجدداً في الأزقّة”.

ويتحدث عن تجارب العنف في سنواته الأولى، وعن إدمان المخدرات، والإقامات المتكررة في مراكز الرعاية النفسية. تبدو روايته متقطعة والروابط بين القصص مشوشة و غير واضحة.

ويُضيف:“على الأقل في الشارع يدعوني وشأني، وهذا هو الشيء الوحيد الإيجابي في كوني بلا مأوى”. ومع ذلك، فهو يأمل في بداية جديدة، ويريد وظيفة وبالطبع شقة.

يُخْرِجُ من جيب سترته أنابيب منتجات صغيرة. ويقول:“هذه عينات حصلتُ عليها من الصيدلية”، ويظهر فيها كريم اليد وكريم الوجه ومعجون الأسنان.“أريد أن أعتني بنفسي مرة أخرى.”

منذ ثلاثة أيام، وجد على الأقل مكاناً جافًا للنوم، تحت أسقف الحدائق في مدينة برن القديمة.

أصبح تسفيرغ وماركو وماريا بلا مأوى لأسباب مختلفة. ما يوحدهم.ن هو الرغبة في العثور على شقة في أقرب وقت ممكن.

بازل تعكس ترتيب عملية مساعدة الأشخاص المشردين

لتسهيل الأمور عليهم.ن علينا أن نسلك طرق أخرى للتعامل مع الموضوع، كما تقول إيفا غامنتالر. وتعترف بأن“النظام الاجتماعي في سويسرا ليس سيئاً لكنه يعتمد بشكل كبير على أساليب التحكم”.

وتستشهد بمفهوم الإسكان أولاً، الذي حقق نجاحاً في فنلندا وفيينا، كمثال إيجابي. يتم أولاً تخصيص شقة سكنية للأشخاص المشردين والمشردات، دون قيد أو شرط، وعندها فقط يتم ترتيب كل شيء آخر خطوة بخطوة. وكانت مدينة بازل أول مدينة سويسرية تطلق مثل هذا المشروع التجريبي في عام 2020.



لكن المجتمع مُطالب أيضاً بتفهم المشكلة، كما تعتقد غامنتالر.“نحن بحاجة إلى أن نأخذ بعين الاعتبار وجود أشخاص يعتمدون على العيش في الأماكن العامة”.

إنها الساعة الخامسة مساءً، يستيقظ قزم ويحمل حقيبته الحمراء التي تحتوي على الفراش الملفوفة على كتفيه، ويخرج مع كلبه راباوكيه. أين سينام اليوم؟ يفكر للحظة ويقول:“لابد وأن أعثر على مكان ٍما”.

تحرير: مارك لويتينيغر

ترجمة: راما النحلاوي

مراجعة: مي المهدي

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