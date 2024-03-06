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تقول وكالة الأونروا إنها غير قادرة على تمويل عمليات الإغاثة لأكثر من شهر واحد فقط، وتحذر من احتمال وشيك لحدوث مجاعة في غزة، حيث تجاوز عدد الوفيات رسميا 30 ألف شخص. KEYSTONE

MENAFN - Swissinfo) تدّعي إسرائيل أن الأونروا متواطئة مع حركة حماس. كما علّقت سويسرا وألمانيا تمويلاتها للوكالة. سويس إنفو تلقي نظرة فاحصة على الاتهامات الموجهة لهذه المنظمة الإنسانية." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثشؤون خارجية ما خلفية الادعاءات التي تنال من مصداقية الأونروا وتعيق جهودها الإنسانية في غزة؟

تتزايد الضغوط التي تهدف إلى تفكيك آلية عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي ولاجئات فلسطين في الشرق الأدنى المشار إليها اختصاراً بـ"أونروا". وتزعم إسرائيل أن هذه المنظمة تتواطأ مع حركة حماس الإسلامية، بينما علّقت بعض الدول المانحة مثل سويسرا التمويل للوكالة. موقع سوس إنفو يلقي نظرة فاحصة على هذه الادعاءات.

تم نشر هذا المحتوى على 05 مارس 2024 - 09:00 16دقائق

وصلت جيرالدين - الشديدة التشبّث بالتفاصيل - إلى swissinfo لأول مرة في عام 2014 لدراسة الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي كجزءٍ من مشروع بحث تعاوني لتحديد صحة الادعاءات المقدمة على شبكة الانترنت يُعرَف باسم Pheme . تقوم الآن بتنسيق ملف "تدقيق الحقائق" الذي أنشأتهswissinfo ، والذي يتناول البيانات الخاطئة حول سويسرا، وتواصل تَتَبُّع مسار المعلومات الخاطئة على الإنترنت.



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English en Behind the allegations upending UNRWA's aid efforts in Gaza الأصلي طالع المزيدBehind the allegations upending UNRWA's aid efforts in Gaza

هذا الأسبوع، وفي الوقت الذي يواصل فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أشغاله خلال دورته الخامسة والخمسين، عقدت منظمة“يو إن ووتش” (UN Watch)، وهي منظمة سويسرية موالية لإسرائيل وتراقب أداء الأمم المتحدة، قمة موازية في مكان مجاور. وعلى جدول أعمال هذه القمة أُدراج موضوع واحد فقط: استبدال الأونروا، الهيئة الإنسانية الرئيسية التي تقدم مساعدات الإغاثة في غزة.

منذ الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر ضد إسرائيل، تواجه الأونروا سلسلة من الاتهامات التي يمكن أن تكون لها تداعيات سلبية على سمعتها ومصداقيتها. وأكثر الاتهامات خطورة تم توجيهها في نهاية شهر يناير المنصرم : اتهمت إسرائيل 12 موظفاً وموظفة يعملون في الوكالة بمشاركتهم.هن في هذا الهجوم. وقامت الأونروا على الفور بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين.ات، في حين فتحت الأمم المتحدة تحقيقاً في الأمر.

ومع أن إسرائيل لم تقدم بعدرابط خارجي أدلة مكتوبة للأمم المتحدة على هذه الاتهامات من جهة ، ورغم نفي الأونروا لأي صلات لها مع حماس من جهة أخرى، إلا أن المطالبات بوقف تمويل الوكالة تتزايد.

وفي هذا الصدد يقول دانيال فورتي، كبير المحللين.ات في المجموعة الدولية للأزمات“كان القادة والقائدات الإسرائيليون.ات واضحين.ات تماماً بالإعراب عن رغبتهم.هن في إنهاء أعمال الوكالة”، لقد بات تفكيك الوكالة الأممية اليوم، جزءاً من خطةرابط خارجي إسرائيل في إدارة غزة، بمجرد انتهاء حربها مع حماس – التي بدأت عقب الهجوم في 7 أكتوبر.

وتركت الاتهامات الموجهة ضد وكالة الأونروا أثراً عميقاً على كيانها: فقد قام عدد أكبر من الدول المانحة للوكالة بتعليق التمويلات، حيث تعاني الأونروا من نقص حوالي نصف ميزانيتها البالغة 880 مليون دولار (774 مليون فرنك سويسري) حالياً، وذلك في الوقت التي تواجه فيه وضعاً إنسانياً طارئاً وغير مسبوق في القطاع.

هل الأونروا منظمة“سياسية”؟

كان الهدف من إنشاء الأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة تقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين.ات الذين واللاتي فروا وفررن من منازلهم.هن بعد حرب استقلال إسرائيل في عام 1948. وتقدم الوكالة خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية لنحو 5.9 مليون لاجئ.ة فلسطيني.ة في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، والأردن، وسوريا، ولبنان.

لكن هيليل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة“يو إن ووتش”، ينظر إلى منظمة الأونروا من منظور مختلف:” إن غاية الأونروا ليست إنسانية، بل سياسية”، كما يزعم في رسالة وجهها عبر البريد الإلكتروني إلى موقع سويس إنفو.

من جهته، يوضح فورتي أن رغبة التخلص من الأونروا محاطة بالرمزية السياسية المرتبطة بها. ويقول:“يعتبر البعض وكالة الأونروا بمثابة ضمانة من المجتمع الدولي بأن الفلسطينيين.ات سيحصلون.ن يوماً ما على حق العودة إلى أراضيهم.هن، كجزء من أي مفاوضات حول حل الدولتين”. ويضيف قائلاً:“لهذه الأسباب نفسها، تعتبر إسرائيل الأونروا بمثابة تحدٍّ لمشروع كيانها كدولة .”

لقد أخذت فكرة تصفية الأونروا – وهي خطوة لا يمكن القيام بها إلا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة – تحرز تقدماً. وتزعم منظمة“يو إن ووتش” أن 12 ألف شخص شاركوا.ن في قمتها اليومية عبر الإنترنت وحضوريا، على الرغم من أن صحيفة“لوتون” (Le Temps) السويسرية، أفادترابط خارج بأن الحضور على عيْن المكان كان“ضئيلا، ومكوّناً بشكل رئيسي من المقتنعين.ات أصلاً بالفكرة”. وفي هذا الإطار، يقول نوير إن أكثر من 140 ألف شخص قد وقعوا.ن على عريضة على الإنترنت تدعو للتخلص من وكالة الأونروا.

الصلات المزعومة بين أونروا وحماس

يرغب نوير وأشخاص آخرون في إنهاء عمل الأونروا، من خلال ادعائهم بأن الوكالة تحتضن إرهابيين وإرهابيات. وتزعم إسرائيل أن 10% من عمال وعاملات الوكالة البالغ عددهم.هن حوالي 13 ألف في غزة، لديهم.هن صلاترابط خارجي بحركة حماس التي اعتبرتها العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة، كياناً إرهابياً. وتجدر الإشارة إلى أن الأونروا توظّف أكثر من 30 ألف شخص في جميع أنحاء المنطقة.

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تم نشر هذا المحتوى على 22 فبراير 2024 اقترحت الحكومة السويسرية فرض حظر لمدة خمس سنوات على حركة حماس الفلسطينيّة والجماعات التّابعة لها بعد الهجمات الإرهابيّة على إسرائيل.

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وعبّرت الوكالة عن شكوكها بشأن هذا الادعاء. يقول رئيس الأونروا فيليب لازاريني إنه منذ توليه المسؤولية في عام 2020، لم تبدِ إسرائيل أي قلق بشأن عمال وعاملات الوكالة. كما أن الوكالة تقدّم إلى إسرائيل كل عام قائمة بأسماء الموظفين.ات العاملين.ات هناك. ويؤكد لازاريني“عندما نطلب من السلطات الإسرائيلية توضيح مصدر نسبة الـ 10% التي يتحدثون عنها، وما هو الدليل عليها، فإننا لا نحصل على إجابة”، على حد قولهرابط خارجي لصحيفة“لوتون”.

وفي رسالة لها عبر البريد الإلكتروني، أشارت السفارة الإسرائيلية في برن إلى أن إسرائيل قد قدّمت إلى وكالة الأونروا أسماء“عناصر حماس” التي تعمل لصالحها – ليس مؤخراً، ولكن في عامي 2011 و2012 – ولكن الأونروا لم تتخذ أي إجراء بحقهم.هن. وأفاد تقرير استخباراتي أمريكي صدر في فبراير، بعدم وجود أدلة على وجود روابط وثيقة بين الأونروا وحماس، حسبما ذكرترابط خارجي صحيفة“وول ستريت جورنال” (Wall Street Journal).

في شهر يناير المنصرم، قالرابط خارج بيير أندري بيج، وهو عضو في حزب الشعب وعضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في تصريح له في الإذاعة والتلفزة السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS):“لدينا أدلة” على أن الأونروا قدمت أموالاً لحماس. وعندما سُئل عن هذه الأدلة، لم يعلّق بيج، وبدلاً من ذلك، كتب إلى سويس إنفو، عبر بريد إلكتروني، أن اللجنة ستستمع إلى رأي رئيس الأونروا فيليب لازاريني في جلسة استماع في نهاية مارس.“آمل أن يقدم لنا معلومات مهمة ودقيقة”، على حد قوله.

وعلى هذا الصعيد، يوضح فورتي أن الاتصال بحماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، لا يمكن لوكالة الأونروا تجنّبه، وهي التي تقدّم الخدمات للسكان، رجالاً ونساءً، هناك. ولكنه يضيف أن الوكالة اتخذت إجراءات احتياطية كبيرة لإبقاء هذا التعاون على مستوى فني فقط،“بطريقة تضمن حياد الوكالة وتحمي مهامها العملية”، على حد تعبيره.

ويقر لازاريني لصحيفة“لوتون” بأن وكالته تعمل في“بيئة معقدة للغاية ... حيث من الصعب أن يكون هناك خطر صفر”. ولضمان التعامل بشكل أفضل في هذه البيئة، قبل شهر من ظهور الادعاءات ضد العاملين.ات الـ 12، أمرت الأمم المتحدة بمراجعة مستقلة لاستكشاف عمليات التوظيف في الأونروا وتفعيل الإجراءات اللازمة، إزاء السلوكيات المخالفة وغير الملائمة للموظفين.ات. ومن المتوقع أن يتم إصدار تقرير نهائي بهذه الشأن في شهر أبريل القادم.

ربط العنف بمدارس الأونروا

واحدة من الاتهامات التي وُجّهت إلى الأونروا هي أن مدارسها تروّج لثقافة العنف. في برن، حيث قام البرلمان الفدرالي مؤخراً بمراجعة مقترح لخفض التمويل للوكالة، استشهد أعضاء وعضوات من حزب الشعب السويسري اليميني بتقارير صادرة عن معهد رصد السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي“إمباكت – سي” (IMPACT-se). الجدير بالذكر أن هذا المعهد هو منظمة غير حكومية بريطانية-إسرائيلية، تقوم بتقييم المناهج الدراسية في مناطق النزاع والتوتر و تتهمرابط خارجي الأونروا، منذ فترة طويلة، بتعليم الكراهية تجاه إسرائيل.

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تم نشر هذا المحتوى على 16 ديسمبر 2023 تختلف آراء غرفتيْ البرلمان السويسري بشأن الدعم الذي تقدمه بلادهم لوكالة الأونروا. ومن المنتظر صدور قرار نهائي الأسبوع المقبل.

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وفي شهر يناير المنصرم، صرّح ماركوس شيف، الرئيس التنفيذي لـ“إمباكت – سي” لشبكة“سي إن إن” (CNN)، قائلاً:“ما رأيناه في السابع من أكتوبر مرتبط مباشرة بالمناهج الدراسية”. وعلى غرار ذلك، تزعمرابط خارجي منظمة“يو إن ووتش” أن معلمي.ات الأونروا احتفلوا.ن، في مجموعة محادثة على تطبيق تيليغرام، بالهجوم الذي نفذته حماس، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص. وفي رد على هذه الاتهامات، قالترابط خارجي الوكالة إنه من المستحيل التحقق مما إذا كان جميع أعضاء مجموعة المحادثة، والبالغ عددهم 3000 شخص، هم من الموظفين.ات في الأونروا.

وسبق وأن ادعى لازاريني أن منظمتي“يو إن ووتش” و”إمباكت – سي” تروجان لمعلومات مضلِّلة. وتؤكد جو كيلسي، الزميلة الباحثة ما بعد درجة الدكتوراه في الجامعة الأميركية اللبنانية في بيروت، والتي كتبت أطروحتها في الدكتوراه عن برنامج التعليم في الأونروا، أن تقارير هذه الجماعات“تتميز بالتحامل بدلاً من البحث”. وتشير إلى أن دراسة مستقلة استعرضت الكتب المدرسية، وقام بها معهد“جورج إيكرت” (Georg Eckert) في ألمانيا في عام 2021، وجدت أن التقارير التي أصدرها معهد“إمباكت – سي” تحتوي على“استنتاجات مبالغ فيها، استناداً إلى أخطاء منهجية”.

الجدير بالذكر أن مدارس الأونروا، التي تٌدرس نحو 540 ألف طفل.ة فلسطيني.ة في المنطقة، تستخدم كتب الحكومات المضيفة في التعليم، وتدرس مناهج دراسية معتمدة.

“ربما تكون مناهج مدارس الأونروا من أكثر المناهج الدراسية عرضة للتقييم والتحليل في العالم – فعدد الدراسات والمراجعات يتجاوز كل ما رأيته من قبل”، كما تقول كيلسي. ولكن بعض الدراسات قد رصدت وجود إشكاليات معينة. على سبيل المثال، وجدرابط خارجي معهد“جورج إيكرت” أن الكتب المستخدمة من قبل الأونروا تلتزم بمعايير اليونسكو في التعليم السياسي وحقوق الإنسان، ولكن بعضها يحتوي على سرديات معادية للسامية. وقد أكدترابط خارجي الوكالة الأممية أنها تناولت الإشكاليات التي تم تسليط الضوء عليها في الماضي، وتقوم باستعراض وتقييم محتوى المناهج الدراسية بانتظام.

منذ الهجوم في 7 أكتوبر على إسرائيل، أصبحت مدارس الأونروا في غزة ملاجئ مؤقتة للفلسطينيين.ات النازحين.ات داخلياً. KEYSTONE

ويتم استثمار معظم التمويل من أكبر مانح للأونروا، الولايات المتحدة، في قطاع التعليم. وكانت الولايات المتحدة من بين 16 جهة مانحة سحبت تمويلها للوكالة في الأسابيع الأخيرة.

هل يمكن لوكالات أخرى أن تحل محل الأونروا؟

يرى نوير أنه بالإمكان استبدال الأونروا تدريجياً بوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، وعلى سبيل المثال تلك التي تُعنى اليوم بتلبية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 20 مليون شخص في السودان.

لكن هذا افتراض في حد يُعتبر فهماً خاطئاً لأدوار المنظمات التابعة للأمم المتحدة، كما تقول كيلسي؛ فالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.ات (UNHCR)، التي غالباً ما يُشار إليها كبديل للأونروا، ليس لديها ولاية للعمل في المناطق المحتلة أو لتقديم خدمات صحية وتعليمية شاملة.

ويتفق فورتي مع هذا الرأي قائلاً إن” المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.ات ليست بديلًا مماثلاً للأونروا”. ويضيف قائلاً:“تلعب الأونروا حالياً دوراً لا يُقدّر بثمن في تقديم المساعدات الإنسانية”. كما يعتقد أن القيام بتقليص عملياتها بدرجة كبيرة، سيزيد من خطر عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها. ويضيف أن التخلي عن الأونروا لن يكون حتى في مصلحة إسرائيل، لأنها ستكون مضطرة في هذه الحالة، إلى ضمان تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.ات الفلسطينيين.ات، التي تقدمها الوكالة حالياً.

من جهتها، تقول وكالة الأونروا إن لديها من التمويل ما يغطي شهراً واحداً فقط لتنفيذ عمليات المساعدات الإنسانية والإغاثة في غزة، حيث يعتمد أكثر من 2 مليون شخص على المساعدة الإنسانية، كما تحذر من خطر وشيك لحدوث مجاعة فيها.

وتعلق كيلسي قائلة:“من الصعب جداً تصور هذه المنطقة، وخاصة في هذه الفترة العصيبة، بدون الأونروا” . وتضيف:“من الصعب تصور مدى تدهور الأمور إذا لم تستمر الوكالة في القيام بعملها”.

وفي الوقت الذي تعل فيه سويسرا، التي تحتل المرتبة التاسعة من حيث أهميتها كدولة مانحة للأونروا، تقديم مساعدة بقيمة 20 مليون فرنك سويسري، وذلك حتى يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات الأممية والمراجعات المستقلة، تستمر بعض الدول المانحة مثل أيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج والكويت في تمويل المنظمة وتؤكد على ثقتها بدورها، وهذه علامة تراها الباحثة مشجّعة وواعدة.

تحرير: مارك ليفينغستون وفيرجيني مانجان

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/م.ا

تتحدث إيموجين فولكس، ضمن بودكاست“من داخل جنيف” الذي تنتجه لصالح موقع سويس إنفو ، والذي سيكون متاحا خلال هذا الأسبوع مع فيليب لازاريني، رئيس وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين.ات في الشرق الأدنى.



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