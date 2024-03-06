انفجار في قاعدة عسكرية لـ طالبان بشمال شرق أفغانستان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن مصدر حكومي أن انفجارا وقع أمس في قاعدة عسكرية لحركة طالبان بالقرب من مطار مدينة فيض آباد عاصمة ولاية بدخشان في شمال شرق أفغانستان. وانفجرت عبوة يدوية الصنع على جانب الطريق قرب القاعدة، من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط قتلى أو جرحى، على ما قال المتحدث باسم شرطة بدخشان إحسان الله كمغار لوكالة «فرانس برس».
وأوضح أن السلطات تشتبه في أن العبوة ليست حديثة بل من المخلفات قبل تولي طالبان السلطة مجددا في 2021.
وقال سكان لوكالة «فرانس برس» إن دوي الانفجار سمع على بعد كيلومترين من المطار.
وطوقت سلطات طالبان المنطقة المحيطة بموقع الانفجار.
وتقع القاعدة بالقرب من مطار فيض آباد الصغير الذي لا تستخدمه حاليا أي شركة طيران تجارية.
MENAFN06032024000130011022ID1107940962
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.