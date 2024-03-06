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انفجار في قاعدة عسكرية لـ طالبان بشمال شرق أفغانستان

3/6/2024 3:24:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مصدر حكومي أن انفجارا وقع أمس في قاعدة عسكرية لحركة طالبان بالقرب من مطار مدينة فيض آباد عاصمة ولاية بدخشان في شمال شرق أفغانستان. وانفجرت عبوة يدوية الصنع على جانب الطريق قرب القاعدة، من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط قتلى أو جرحى، على ما قال المتحدث باسم شرطة بدخشان إحسان الله كمغار لوكالة «فرانس برس».
وأوضح أن السلطات تشتبه في أن العبوة ليست حديثة بل من المخلفات قبل تولي طالبان السلطة مجددا في 2021.
وقال سكان لوكالة «فرانس برس» إن دوي الانفجار سمع على بعد كيلومترين من المطار.
وطوقت سلطات طالبان المنطقة المحيطة بموقع الانفجار.
وتقع القاعدة بالقرب من مطار فيض آباد الصغير الذي لا تستخدمه حاليا أي شركة طيران تجارية.

MENAFN06032024000130011022ID1107940962

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