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بايدن من الخطير جدا عدم التوصل لوقف إطلاق نار في غزة وحماس لن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحا بلا أفق

3/6/2024 3:24:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذر الرئيس الأميركي جو بايدن أمس من وضع «خطير للغاية» إذا لم تتوصل إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق نار في غزة بحلول شهر رمضان.
وقال بايدن في تصريح لصحافيين «إذا بلغنا ظروفا يستمر فيها ما يجري خلال رمضان، فقد تكون إسرائيل والقدس خطيرة للغاية»، مشددا على أنه «لا أعذار» لإسرائيل في مواصلتها منع وصول مزيد من المساعدات إلى غزة.
وفي سياق متصل، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن مسار المباحثات مع إسرائيل للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة «لن نسمح بأن يكون مفتوحا بلا أفق» في وقت يجهد فيه الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال قبل بداية شهر رمضان.
وأكد حمدان خلال مؤتمر صحافي في بيروت «لن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحا بلا أفق مع استمرار العدوان وحرب التجويع ضد شعبنا».
وقال حمدان «ما فشل العدو في تحقيقه في ميدان القتال، لن يحققه على طاولة المفاوضات». وأضاف «أمن وسلامة شعبنا لن تتحقق إلا بوقف دائم لإطلاق النار وانتهاء العدوان والانسحاب من كل شبر من قطاع غزة».
وشدد على أن «توفير المأوى العاجل والمناسب وادخال المساعدات لأهلنا وشعبنا في غزة هو أولوية قصوى وأي عملية تبادل للأسرى لا يمكن أن تتم قبل أن يتحقق كل ذلك».

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