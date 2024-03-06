Wednesday, 06 March 2024 01:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تعلن اعتراض ثلاث طائرات عسكرية فرنسية وماكرون يدعو حلفاء أوكرانيا إلى ألا يكونوا جبناء

3/6/2024 3:24:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت مقاتلة روسية لاعتراض ثلاث طائرات حربية فرنسية كانت تقترب من حدودها فوق البحر الأسود، بحسب وزارة الدفاع الروسية، في حادثة ليست نادرة لكنها تأتي وسط توترات مع باريس.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه «مع اقتراب المقاتلة الروسية، عادت الطائرات العسكرية الأجنبية ادراجها» مشيرة إلى أنهما طائرتان من طراز «رافال» وطائرة استطلاع تابعة للجيش الفرنسي.
وأضافت الوزارة أن «الطائرة الروسية عادت بسلام إلى المطار الذي اقلعت منه، ولم يحدث أي انتهاك لحدود الدولة الروسية».
من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في براغ أمس حلفاء أوكرانيا إلى «ألا يكونوا جبناء» في مواجهة روسيا «التي لم يعد بالإمكان وقفها»، مؤكدا «تمسكه» بتصريحاته المثيرة للجدل بشأن إمكانية إرسال قوات غربية إلى هذا البلد الذي يخوض حربا.
وقال الرئيس الفرنسي في بداية زيارته لتشيكيا «إذا شرحنا يوميا ما هي حدودنا» في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي «لا يقف عند أي حد والذي شن هذه الحرب، يمكنني أن أبلغكم بالفعل بأن روح الهزيمة تكمن هنا».
وأكد في مؤتمر صحافي «تمسكه الكامل» بـ «التحول الاستراتيجي الذي دعوت إليه»، معتبرا أن «الوضوح» في تصريحاته «هو ما كانت تحتاج إليه أوروبا».
ووافقه الرأي الرئيس التشيكي بيتر بافل الذي قال «أؤيد البحث عن خيارات جديدة بما في ذلك النقاش حول التواجد المحتمل في أوكرانيا».
لكن موقف الرئيس التشيكي يتناقض مع البلبلة التي أحدثتها تصريحات أدلى بها ماكرون في ختام مؤتمر دولي عقد في باريس في 26 فبراير حين تطرق إلى اعتماد «غموض استراتيجي» لكي يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي جهد لن يدخر لمنعه من «الانتصار في هذه الحرب».
وأوضح حينذاك أن إرسال عسكريين غربيين إلى أوكرانيا لا يمكن «استبعاده» في المستقبل، وإن أقر بعدم وجود «إجماع» على ذلك في الوقت الحاضر.
لكن من الولايات المتحدة إلى ألمانيا بما في ذلك الغالبية العظمى من الحلفاء الآخرين، نجح القادة في النأي بأنفسهم عن تصريحات الرئيس الفرنسي وتأكيد أن إرسال جنود على الأرض غير وارد، مما كشف عن انقسام المعسكر الغربي.
في براغ قال الرئيس الفرنسي «لا نريد تصعيدا، لم ننخرط يوما في حرب مشتركة».
لكنه اعتبر أن أوروبا تمر في الوقت الراهن في لحظة «من المناسب فيها ألا نكون جبناء»، فيما يبدو تحذيرا لحلفائه الغربيين.
وأضاف في كلمة وجهها للجالية الفرنسية «لا نريد أبدا أن نرى المآسي تحدث»، ولكن «سيتعين علينا أن نرقى إلى مستوى التاريخ والشجاعة التي يتطلبها الأمر».

MENAFN06032024000130011022ID1107940960

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث