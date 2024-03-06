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الأردن يعلن عن أكبر إنزال مساعدات في غزة بطائرات أميركية وفرنسية ومصرية

3/6/2024 3:24:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الأردني أن ثماني طائرات عسكرية بينها أردنية وأميركية وفرنسية ومصرية قامت بإنزال مساعدات في قطاع غزة في أكبر عملية من هذا النوع منذ بدء الحرب.
وقال الجيش الأردني في بيان «نفذت القوات المسلحة الأردنية ثمانية إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة هي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم» شاركت فيها «ثلاث طائرات من نوع سي 130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وثلاث طائرات أميركية، وطائرة مصرية، وطائرة فرنسية».
وأضاف أن «المساعدات الإغاثية والغذائية استهدفت عددا من المواقع في شمال غزة، فيما تضمنت المساعدات مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي».
وبلغ عدد عمليات الإنزال المماثلة التي أعلن عنها الجيش الأردني منذ بدء الحرب في قطاع غزة 28، نفذت 15 منها بالاشتراك مع دول عدة هي فرنسا وبريطانيا وهولندا والإمارات ومصر. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال في نهاية الأسبوع الماضي «خلال الأيام المقبلة، سننضم إلى أصدقائنا في الأردن وآخرين بتوفير مساعدات إضافية من الغذاء والمؤن ملقاة من الجو» إلى قطاع غزة.

MENAFN06032024000130011022ID1107940959

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