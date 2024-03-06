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الرئيس المجري يصدر قانونا بالموافقة على انضمام السويد إلى الـ ناتو

3/6/2024 3:24:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر الرئيس المجري الجديد تاماش سوليوك أمس قانونا حول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهي الخطوة الأخيرة لإتمام عضوية ستوكهولم التي تضع بذلك حدا لسياسة عدم الانحياز العسكري التي كانت تعتمدها منذ 200 عام.
ووقع سوليوك على الوثيقة التي أقرها البرلمان في 26 فبراير 2024، وهو «أول قرار» في ولايته، بحسب الرئاسة.
وكان بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي الذي يتطلب إجماع الأعضاء الـ 31 في الحلف، معلقا بانتظار موافقة المجر.
وستصبح السويد التي أعلنت ترشيحها عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا العضو الثاني والثلاثين في الحلف.
وبذلك، تخلت عن عقود من الحياد الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، تلاه عدم انحياز عسكري منذ نهاية الحرب الباردة.
وتسهم ستوكهولم في قوات حفظ السلام الدولية، إلا أنها لم تشهد حربا منذ نزاع مع النروج في العام 1814.
وبذلك تختتم فترة انتظار طويلة وطريق متعثر واجهت خلاله السويد مماطلة رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان، بموازاة مفاوضات مع تركيا انتهت بتصويت إيجابي في يناير.
وأعطى أوربان موافقته المبدئية، لكن قبل استكمال العملية طالب ستوكهولم بـ «الاحترام» على خلفية انتقاداتها لسياسته.
وشهد الوضع حلحلة بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن والتي اعتبرت بمنزلة خاتمة «لعملية طويلة لإعادة الثقة»، على حد تعبير أوربان.
ولإرساء هذا التعاون، أعلن البلدان شراء بودابست أربع طائرات مقاتلة من السويد لتعزيز أسطولها الحالي المكون من 14 طائرة من طراز «غريبن».

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