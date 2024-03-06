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أوروبا تسعى إلى تعزيز دفاعها بشكل كبير لتقليل اعتمادها على الأسلحة الأميركية

3/6/2024 3:24:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسعى المفوضية الأوروبية الى تعزيز القدرات الدفاعية في القارة باقتراح تمويل جزء من مشتريات الأسلحة التي قررتها الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد كما حدث بالنسبة للذخيرة، وذلك في مواجهة التهديد المتنامي بعد عامين من الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن اقتراح طموح لتعزيز إنتاج وامتلاك الأسلحة بشكل كبير في الاتحاد، لتقليل الاعتماد على الأسلحة الأميركية.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية ماغريتي فيستاغر «نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين ضفتي الأطلسي، بغض النظر عن الديناميكيات الانتخابية في الولايات المتحدة»، مضيفة «يجب أن نتحمل المزيد من المسؤولية عن أمننا، بينما نبقى بالطبع ملتزمين بالكامل بحلفنا في الناتو». وقالت إن «تحسين القدرة على التحرك سيجعلنا حليفا أقوى».
وكانت رئيسة السلطة التنفيذية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قالت الأسبوع الماضي في ستراسبورغ: «قد لا يكون خطر الحرب وشيكا لكنه ليس مستحيلا»، داعية الأوروبيين إلى «الاستيقاظ بشكل عاجل».
وشددت على أنه لهذا السبب من الضروري «إعادة بناء (...) وتحديث القوات المسلحة للدول الـ 27»، بعد عقود من خفض ميزانياتها مع انهيار الاتحاد السوفياتي في بداية تسعينيات القرن العشرين.
لكن الحرب في أوكرانيا أجبرت المفوضية على البحث عن وسائل جديدة بينما تبدو استراتيجية الدفاع الأوروبية التي قدمها المفوض الأوروبي تييري بريتون أمس مستوحاة من بعض الآليات التي تم وضعها بشكل عاجل، بما في ذلك برنامج شراء الذخيرة في أسرع وقت ممكن.
وسيسمح هذا البرنامج، حسب تييري بريتون، بزيادة الطاقة الإنتاجية الأوروبية السنوية لتبلغ مليوني قذيفة في 2025، مقارنة بأقل من ربع هذا العدد قبل الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير 2022.
وقال الوزير الفرنسي السابق: «نفعل ذلك لذخيرة المدفعية، وعلينا أن نفعل ذلك الآن لجميع المعدات اللازمة لأمننا».
لذلك تقترح المفوضية الأوروبية تشجيع عمليات الشراء المشتركة لأسلحة منتجة في الاتحاد الأوروبي. فمنذ الحرب الروسية - الأوكرانية، جاء نحو سبعين بالمئة من الأسلحة التي اشتراها الأوروبيون لمساعدة كييف، من الولايات المتحدة، كما صرح مسؤول أوروبي طالبا عدم كشف هويته.
والهدف هو التعويض عن التأخير وجعل الصناعة الأوروبية قادرة على منافسة خصمها الأميركي في هذا المجال. لذلك، ستقدم المفوضية للدول الـ 27 «آلية أوروبية» لمبيعات الأسلحة قريبة من النموذج الأميركي.
وهي تقترح وضع «كاتالوغ واحد» بعدما تبين أن الدول الأعضاء لا تعرف عمليا من يفعل ماذا في أوروبا الدفاعية، على حد قول المسؤول الأوروبي نفسه.
والمشكلة الأخرى هي أن الولايات المتحدة لديها احتياطي من الأسلحة الاستراتيجية يسمح لها بتلبية أي طلب عاجل. بعبارة أوضح، ينتج الأميركيون ما يزيد قليلا عما ينص عليه عقد الأسلحة من أجل بناء هذا المخزون الذي يمكن تعبئته بسرعة كبيرة إذا لزم الأمر ومن دون استدراج عروض.
والفكرة هي أن يفعل الأوروبيون الأمر نفسه على الأمد الطويل، من خلال تجمعات من 5 أو 6 أعضاء لبناء احتياطي من معدات محددة، من أجل جعل المنتجين الأوروبيين قادرين على الاستجابة مثل منافسيهم الأميركيين.
وأوضح المسؤول الأوروبي نفسه أنه بعد ذلك، يجب علينا تأمين رؤية للمنتجين الأوروبيين عبر تعزيز الطلبيات الثابتة على الأمد الطويل.
وأضاف أن الفكرة ستكون تكرارا لما جرى خلال أزمة كوفيد في مجال اللقاحات، أي وضع عقد إطاري تقدم بموجبه المفوضية الأموال، ما يسمح للدول الأعضاء بإعادة إطلاق صناعتها من أجل تنفيذ بنود هذا العقد.
على الأمد الطويل، تريد المفوضية أيضا المشاركة في إطلاق مشاريع دفاعية أوروبية كبرى في مجالات مثل الإنترنت والفضاء وحماية أعماق البحار بعد تخريب خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق في سبتمبر 2022.
وحذر تييري بريتون من أن هذه المجموعة من «القرارات الجريئة» كما وصفتها فون دير لايين، ستتطلب «طموحا كافيا للميزانية»، وقدر ذلك بنحو 100 مليار يورو.
وتقترح بعض الدول الأعضاء بينها فرنسا إطلاق قرض أوروبي بالطريقة نفسها التي اتبعت في مواجهة تهديد كوفيد. لكن بالنسبة لدول أخرى مثل ألمانيا، هذا الأمر ليس ضروريا على الإطلاق.
وللتغلب على هذا المأزق، تقترح فون دير لايين استخدام الأرباح الاستثنائية من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، وهو مبلغ يمكن أن يصل إلى خمسين مليار يورو، حسب المبعوث اليوناني الخاص لأوكرانيا سبيروس لامبريديس.

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