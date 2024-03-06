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صعوبات تمدد مفاوضات هدنة غزة وتفاقم التوتر بين إسرائيل وأونروا

3/6/2024 3:24:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمرت مفاوضات الهدنة المرتقبة قبل حلول شهر رمضان المبارك في قطاع غزة لليوم الثالث في القاهرة أمس، وسط حديث عن مصاعب تعترضها، فيما واصلت إسرائيل قصفها مختلف مناطق القطاع بلا هوادة وسط مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية في اليوم الـ 151 من الحرب.
وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» أمس، «استمرار المباحثات» بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والوسطاء الدوليين، مشيرا إلى أن هناك مصاعب تواجه المباحثات، ولكنها مستمرة، فيما رفضت إسرائيل إرسال وفد للتفاوض، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم تحصل على قائمة بأسماء الرهائن الأحياء المحتجزين لدى حماس، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
لكن عضو القيادة السياسية لحماس باسم نعيم قال لوكالة فرانس برس من القاهرة إن الحركة «لا تعرف من هو حي.. ومن هو ميت» من الأسرى الموجودين في قطاع غزة.
واتهم نعيم نتنياهو أمس بـ «خلق أسباب لتعطيل مفاوضات القاهرة وإفشالها لأغراض شخصية». وأكد أن «الإدارة الأميركية تملك القرار لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والكرة في ملعبها إن أرادت وقف الحرب وإيقاف تداعياتها في المنطقة قبل حلول شهر رمضان».
وفي السياق نفسه، كشف قيادي بحركة حماس، عن أن مفاوضين من الحركة سيبقون في القاهرة ليوم آخر لإجراء المزيد من المحادثات بناء على طلب الوسطاء.
من جهته، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبدالرحمن آل ثاني خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن: نحن في وضع غير مسبوق، والفوضى تتوسع وتعم كل مكان في غزة والبحر الأحمر وسورية. وتابع: نود أن يتم تحرير كل الرهائن في قطاع غزة وإيصال المساعدات للمدنيين.
بدوره، دعا وزير الخارجية الأميركي حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى القبول بـ «وقف إطلاق نار فوري» مع إسرائيل.
وأكد بلينكن خلال اللقاء «لدينا فرصة لحصول وقف فوري لإطلاق النار يمكن رهائن من العودة إلى ديارهم ولزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة إليها، وبعد ذلك وضع الشروط الآيلة إلى حل دائم»، مضيفا: «على حماس اتخاذ القرارات حول ما إذا كانت مستعدة للانخراط في وقف إطلاق النار هذا».
ونقلت قناة «الجزيرة» عن مصدر مطلع في حماس أكد أن الحركة متمسكة بوقف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، من أجل استمرار مشاركة الحركة في المفاوضات بشأن تبادل الأسرى. وقال المصدر إن الحركة تدرس تعليق مشاركتها في المفاوضات كأحد الخيارات للرد على مواصلة العدوان وسياسة تجويع المواطنين في قطاع غزة.
ويسعى الوسطاء القطريون والمصريون والأميركيون إلى انتزاع تنازلات من الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة يشمل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في غزة وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع الذي يعاني سكانه من الجوع ومن نقص فادح في المواد الغذائية.
وبينما يهدد الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع بشن عملية برية في رفح التي أصبحت الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من مناطق أخرى إلى جنوب القطاع المحاصر، استعرت المعارك العنيفة في وسط مدينة خان يونس الجنوبية وفي محيط مدينة حمد السكنية وفي تل الهوى والزيتون في الشمال، وفق ما أفاد شهود.
وأعلن المكتب الحكومي التابع لحركة حماس أن الجيش الإسرائيلي استهدف «بعشرات الغارات منازل» في مناطق مختلفة من القطاع، ما «أسفر عن سقوط عشرات الشهداء، وتدمير أكثر من 100 منزل ومبنى في خان يونس ومناطق أخرى في قطاع غزة».
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أمس ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع «إلى 30631 شهيد و72043 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 151 على قطاع غزة».
وقال عبدالله العمور (24 عاما) الذي يقول إنه نجا من غارة خلفت 16 قتيلا بينهم طفل حديث الولادة في خان يونس، إن الجيش الإسرائيلي قصف منزلا «مكونا من طابقين ودمره بالكامل على ساكنيه من دون سابق إنذار وحوله إلى دمار وغبار». وأضاف أن بين القتلى «عددا من النازحين»، مشيرا إلى مقتل 16 شخصا «منهم 3 أطفال بينهم رضيع».
وحذرت الأمم المتحدة من أن المجاعة تهدد 2.2 مليون شخص من أصل 2.4 مليون هو عدد سكان القطاع، بمجاعة «شبه حتمية»، بينما لا تدخل المساعدات إلا بشكل ضئيل جدا مقارنة بالاحتياجات الهائلة.
وأعربت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس عن «قلق بالغ» إزاء الوضع الذي يواجهه المدنيون في غزة، خلال محادثات أجرتها أمس الأول في البيت الأبيض مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، الخصم الرئيسي لنتنياهو.
ودعت حماس «إلى القبول بالشروط المطروحة على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن والتي من شأنها أن تؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع وتسمح بزيادة المساعدات الإنسانية».
من جهة أخرى، تفاقم الخلاف بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» حول توظيف مئات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في الوكالة و«تعذيب» إسرائيل لموظفي الـ «اونروا» أثناء اعتقالهم.
واتهمت الأونروا إسرائيل بـ «تعذيب» عدد من موظفيها الذين اعتقلتهم على خلفية الحرب في غزة.
وقالت الوكالة في بيان وفق «فرانس برس» أمس الأول إن «موظفينا تحدثوا عن أحداث مروعة أثناء اعتقالهم واستجوابهم من قبل السلطات الإسرائيلية. هذه التقارير تتضمن التعذيب، سوء المعاملة الحاد، الاعتداء والاستغلال الجنسي».
وأضافت ان «عددا من موظفينا أبلغوا فرق الأونروا أنهم أرغموا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة».
في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن «المعلومات الاستخبارية تؤكد أن أكثر من 450 موظفا في حماس والجهاد الإسلامي يعملون أيضا موظفين لدى الأونروا».
في غضون ذلك، نقل موقع «والا» عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية قولها إن خسائر إسرائيل الاقتصادية بسبب الحرب على قطاع غزة أكبر بـ 6 أضعاف منها في حرب 2006 مع لبنان.

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