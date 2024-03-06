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ترامب يستبق الثلاثاء الكبير بفوزه في داكوتا الشماليةوهل تواصل هايلي معركتها الانتخابية كـ مستقلة؟

3/6/2024 3:24:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استبق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مواجهة «الثلاثاء الكبير» بإنجاز جديد إضافه إلى سلسلة نجاحاته السابقة، حينما فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية داكوتا الشمالية، وفقا لتقديرات مركز «إديسون» البحثي.
وحقق ترامب فوزا مريحا في «نورث داكوتا» على نيكي هايلي، آخر منافسيه المتبقين على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة.
وتوجه ملايين الأميركيين في 15 ولاية ومنطقة واحدة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في «الثلاثاء الكبير» أمس، أحد أهم الأيام الانتخابية خلال الموسم التمهيدي للانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل.
لكن التشويق الذي شهدته السنوات الماضية في هذا اليوم غاب إلى حد كبير هذه المرة، إذ أشارت أغلب التوقعات إلى ان الرئيس السابق دونالد ترامب سيواصل اكتساحه للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، موصدا الباب أمام منافسته الوحيدة المتبقية نيكي هايلي. وقال ترامب لمناصريه خلال تجمع حاشد في ريتشموند في فيرجينيا خلال نهاية الأسبوع «كنا مثل الصاروخ نوعا ما، انطلقنا مثل الصاروخ، إلى ترشيح الحزب الجمهوري»، مشيدا بانتصاراته السابقة في أيوا ونيوهامبشير ونيفادا وساوث كارولاينا.
لكنه أوضح أنه ينظر إلى أبعد من الانتخابات التمهيدية، ويضع نصب عينيه الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف. وقال للحشد «إن أكبر يوم في تاريخ بلادنا هو الخامس من نوفمبر».
وشملت قائمة المنافسة أمس ولايتي كاليفورنيا وتكساس اللتين تمنحان للمرشح الفائز أصوات 70% من المندوبين الذين يحتاج إليهم لنيل تسمية الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
والراهن أن ترامب لن يستطيع إنهاء المنافسة حسابيا حتى يوم 19 مارس الجاري حيث يتوقع أن يتم حسم تسميته مرشحا للجمهوريين، وفقا لحملته.
بدورها، دأبت هايلي على تقديم الحجج بقدرتها على الفوز في الانتخابات، مؤكدة أن الناخبين رفضوا «الترامبية» في كل عملية اقتراع أجريت بعد الانتخابات الرئاسية 2016، وسيفعلون ذلك مرة أخرى في نوفمبر 2024. وسبق أن حذرت من «الفوضى» المحيطة بمرشح وصفه قاض فيدرالي في الأشهر الماضية بالمتمرد، وأدين بتهمة الاحتيال التجاري وفرضت عليه غرامات بمئات ملايين الدولارات.
وقالت هايلي لشبكة «ان بي سي» الأحد الماضي إنها باتت في حل من تعهدها الجمهوري بالتصويت لمرشح الحزب إلى الانتخابات الرئاسية في حال رسا الترشح على ترامب، مما أثار تكهنات بشأن احتمال خوضها السباق الرئاسي كمرشحة ثالثة.
ويواجه ترامب الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، احتمال السجن بسبب تهم جنائية فيدرالية وتهم على مستوى الولايات، معظمها يتعلق بمحاولته الغش أو قلب نتيجة الانتخابات في 2016 و2020.
لكنه احتفى أمس بقرارات المحكمة العليا تأخير محاكمته بشأن محاولته قلب نتائج الانتخابات للعام 2020 في واشنطن حتى نوفمبر، والسماح بإدراج اسمه على بطاقة الاقتراع في ثلاث ولايات أرادت استبعاده باعتباره متمردا.
على الطرف المقابل، خاض الرئيس جو بايدن الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يتخلف عن ترامب في معظم الولايات المتأرجحة، منافسته التمهيدية الخاصة في الحزب الديموقراطي، لكن حسم ترشحه لولاية رئاسية ثانية يعتبر إجراء شكليا.
ويثير بايدن الذي يدلي بخطابه السنوي عن حال الاتحاد من أمام الكونغرس غدا، انقسامات أيضا بين الديموقراطيين، رغم أنه من المتوقع أن يتغلب في الانتخابات التمهيدية على منافسيه دين فيليبس وماريان ويليامسون، وكلاهما من الشخصيات السياسية غير البارزة.

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