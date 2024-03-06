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إعلاميون إماراتيون: زيارة صاحب السمو الأمير للإمارات تحمل دلالات إستراتيجية مهمة

3/6/2024 3:24:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد إعلاميون إماراتيون أهمية الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الإمارات، باعتبارها دلالة على أن تعزيز الروابط الخليجية يتصدر أولويات سموه، وأن سموه ماض على نهج أسلافه الأمراء الراحلين في الأهمية الاستراتيجية للبعد الخليجي بالنسبة للكويت.
وأجمع هؤلاء الإعلاميون ـ في تصريحات متفرقة لـ «كونا» اليوم الثلاثاء، على تميز العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الكويت والإمارات، وأن هذه العلاقة الاستراتيجية من شأنها تعزيز التعاون والتضامن بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وشددوا على الروابط الوثيقة التي شهدت على مر عقود طويلة تعاونا مثمرا وتبادلا ثقافيا واقتصاديا ثريا وسط الآفاق الواسعة والطموحة التي يتطلع إليها البلدان الشقيقان.
من جانبه، قال المدير العام لوكالة أنباء الإمارات (وام) محمد الريسي إن العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت عميقة الجذور وقوية المرتكز في موازاة التعاون المثمر والمستمر بينهما في مختلف المجالات.
وأضاف الريسي أن العلاقات الثنائية تعكس أيضا التاريخ المشترك والوشائج الوثيقة بينهما وسط جهود مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياسة وغيرها.
ولفت إلى ما تحظى به دولة الكويت من مكانة خاصة ومميزة في قلوب الإماراتيين الذين يثمنون دورها الإنساني والسياسي في دعم القضايا الخليجية والعربية والإنسانية علاوة على أن دولة الكويت شريك استراتيجي مهم للإمارات في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.
وأوضح الريسي أن العمل المشترك بين الكويت والإمارات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يستند للثقة المتبادلة والتفاهم المشترك، ما من شأنه تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة ودعم جهود السلام والتعاون الإقليمي.
من جانبه، قال رئيس قسم الإعلام بجامعة الإمارات العربية المتحدة د.أحمد المنصوري إن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الإمارات ولقاءه رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأتي ضمن الجهود التي يبذلها سمو الأمير في إطار التواصل وتعزيز مجالات التعاون بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف المنصوري أن الزيارة وهي الأولى لسموه إلى الإمارات بعد توليه مقاليد الحكم وبعد زيارات مماثلة قام بها إلى الدول الخليجية الشقيقة الأخرى تهدف إلى ترسيخ مجالات التعاون وتعزيز الروابط التاريخية المتجذرة بين الأشقاء الخليجيين.
وأكد أهمية الزيارة، لاسيما أن تعزيز الروابط الخليجية يندرج ضمن أهم أولويات صاحب السمو، مشيرا إلى أن هذا النهج ليس بغريب على سموه فهو يكمل مسيرة أمراء وحكام دولة الكويت فيما يتعلق بالأهمية الإستراتيجية للبعد الخليجي بالنسبة للكويت.
وأفاد في هذا الشأن بأن العلاقات الخليجية البينية وتعزيزها وبحث مجالات التعاون المشترك التي تحقق آمال الشعوب الخليجية من الأولويات التي يعمل القادة الخليجيون على تعزيزها وتذليل كافة السبل لتحقيقها.
وذكر أن الزيارة تعتبر أيضا فرصة لتفعيل قرارات ومبادرات القمم الخليجية السابقة التي أطلقت مبادرات عديدة هدفها تحقيق الرخاء والازدهار للشعوب الخليجية مثل مجالات التعاون الأمني والاقتصادي والتنمية والبيئة والطاقة والتكنولوجيا وغيرها من مجالات التعاون.
وأشار إلى أن هذه الزيارة المباركة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات سياسية بدءا من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء في غزة وتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وفي العراق وسورية.
وقال «لا شك أن من أولويات القادة الخليجيين العمل على وقف العدوان وتأكيد فتح المعابر من أجل إغاثة سكان غزة والعمل على حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لدائرة الاتصال والعلاقات الحكومية في شبكة أبوظبي للإعلام عبدالرحيم النعيمي، أن زيارة سمو الأمير إلى الإمارات تحمل دلالات واعتبارات مهمة لأنها الزيارة الأولى لسموه بعد توليه مقاليد الحكم في 16 ديسمبر الماضي، ولا شك فإن كل اللقاءات والزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين تحظى بأهمية خاصة لما للعلاقات بينهما من تميز وخصوصية.
وأضاف النعيمي أن العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين تشمل مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن الزيارة تتجاوز جغرافية الزمان والمكان وتصل إلى الأخوة الصادقة قبل أن تتلاقى المصالح وتنسجم الأفكار وتتوحد الرؤى ووجهات النظر في مجمل القضايا المحلية والدولية.
وبين أن القمة بين صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كونهما زعيمين بارزين من حكماء وزعماء العرب والعالم لها دلالات كبيرة من حيث توقيتها وأهميتها ومن حيث نتائجها، فهي تبرهن بما لا يدع مجالا للشك أن الأهداف واحدة والغايات متوافقة.
وذكر أن الأرقام والإحصاءات الخاصة بالتبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية والحركة السياحية بين البلدين تؤكد نمو العلاقات الاقتصادية المزدهرة والمسيرة المثمرة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، لاسيما خلال العقود القليلة الماضية وكذلك متانة العلاقات وتكامل الاقتصاد في البلدين الشقيقين.
وبين أن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال السنوات العشر بين عامي 2012 و2021 بلغ نحو 300 مليار درهم (نحو 25 مليار دينار) بمعدل نمو قدره 92%.
وأوضح أن «مجمل ذلك يجعل من الزيارة الأولى لسمو أمير الكويت إلى الإمارات بعد توليه مقاليد الحكم منطلقا يحمل الكثير من الإشارات والرسائل الإيجابية المفرحة والمعززة لعمق العلاقات الإماراتية ـ الكويتية».
وقال النعيمي إن المحيط الإقليمي والعالمي ينظر لتطور العلاقات الإماراتية ـ الكويتية وحكمة القيادتين في البلدين الشقيقين باهتمام كبير، إذ أسهمت تلك العلاقات والمواقف المشتركة في استقرار الأوضاع والحفاظ على مسيرة عمل مجلس التعاون الخليجي والعمل العربي المشترك إذ كان للإمارات والكويت إسهامات تاريخية في دعم القضايا الخليجية ووحدة دول المجلس وأيضا القضايا العربية والإسلامية والإنسانية.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار حمد الكعبي إن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ولقاءه أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يؤكدان عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات والكويت وقيادتيهما والمكانة الخاصة التي تحظى بها الإمارات لدى الكويت وشعبها الشقيق.
وأضاف الكعبي أن البلدين الشقيقين يسيران على الطريق ذاته في المحافل الدولية وعلى الصعد كافة الهادفة إلى دعم السلم والاستقرار في المنطقة والعالم وينطلقان من رؤية مشتركة لتحقيق الرقي والازدهار لشعبيهما.
وذكر أن الإمارات والكويت تدشنان عهدا متجددا من التعاون المشترك مع تولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم مع وجود العديد من الفرص الواعدة لتطوير علاقات البلدين في إطار اهتمامهما المتبادل بالحفاظ على الالتزامات الخليجية والعربية واستمرار دورهما الفاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأفاد بأن الزيارة بمنزلة انطلاقة جديدة للعلاقات، مشيرا إلى أنها تأتي وسط الكثير من المتغيرات والتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم وفي ضوء تطلعات الشعبين الإماراتي والكويتي إلى مزيد من التطوير والتنمية.
وأكد أن الزيارة تمهد الطريق نحو المزيد من الشراكة لتوسعة أطر العمل لدعم وتعزيز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي ومناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على نحو يعزز التعاون الدولي ودعم الدور العربي في المحافل الدولية.
من ناحيته، قال رئيس تحرير جريدة «العين» الإماراتية أحمد العلوي إن زيارة سمو الأمير تعتبر حدثا مهما يعكس التقدير والاحترام بين البلدين الشقيقين ومن شأنها ترسيخ العلاقات التاريخية والاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات، لاسيما أن الجانبين تربطهما روابط أسرية واجتماعية وتاريخية تمتد إلى عقود طويلة وتتجسد في مواقف التآزر والتعاضد في كل الظروف والأزمات.
وأوضح العلوي أن هذه الزيارة تؤكد ما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ منذ أن أرسى دعائمها المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخوه سمو الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراهما، في إطار العلاقة الأخوية التي ترسخت عبر عقود من الزمن وتوطدت منذ اللقاء الذي جمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالمغفور له الشيخ صباح السالم عام 1973.
وأضاف أن الزيارة تكسب أهمية خاصة أيضا علاوة على أنها الأولى لسموه بعد توليه مقاليد الحكم كونها تأتي وسط تطورات سريعة ومتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط مما يتطلب تعزيز التنسيق والتشاور والتضامن بين الدول العربية خصوصا الخليجية لمواجهة التحديات والتهديدات التي تهدف إلى زعزعة استقرارها وأمنها وسيادتها.

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