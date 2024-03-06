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مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية: الكويت تولي اهتماماً كبيراً بأهداف المنتدى العربي للتنمية المستدامة

3/6/2024 3:24:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مساعد وزير الخارجية الكويتية للشؤون الاقتصادية السفير سامي الحمد أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بأهداف «المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024» وتعمل على تحقيقها من خلال شراكة وتعاون مستمر مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا).
جاء ذلك في تصريح للحمد لـ «كونا» خلال مشاركته في «المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024» الذي تنظمه لجنة «اسكوا» في بيروت.
وقال الحمد إن ابرز النقاط التي تعمل عليها الكويت من خلال هذا المنتدى هي العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منها القضاء على الفقر والجوع وتغير المناخ اضافة إلى السلام والعدل وبناء الشراكات الاستراتيجية من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتوفير التعليم للطبقات الوسطى والمتدنية.
وأضاف ان الكويت تعمل ايضا من خلال هذا المنتدى وبالتعاون مع لجنة «اسكوا» على اصلاح المؤسسات الوطنية في الدول العربية لتحقيق السلام المستدام وبناء مجتمعات قادرة على التصدي لتغير المناخ في البيئة العربية وتحقيق وعود التكنولوجيا الرقمية.
وأوضح الحمد ان الكويت كانت سباقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى سبيل المثال ما قام به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي عمل وساهم في مشاريع لأكثر من 104 دول حول العالم في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والبنى التحتية.
وأكد ان البرامج والمشاريع التنموية التي تدعمها الكويت من خلال مؤسساتها الإنسانية حول العالم تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع قيمة الحياة ورفاهية الانسان.
وبين ان الكويت على تعاون وتنسيق مستمرين مع لجنة «اسكوا» في شتى المجالات التنموية، لافتا إلى انه ستعقد في الكويت خلال شهر مايو القادم بالتعاون ما بين الهيئة العامة للبيئة في الكويت و«اسكوا» الورشة الإقليمية الـ 17 لبناء القدرات لمفاوضات تغير المناخ في المنطقة العربية.
وذكر انه سيشارك في هذه الورشة التدريبية مسؤولون من جميع الدول العربية سيتناولون خلالها مواضيع حيوية عدة مثل التغير المناخي والبيئة وتنمية الموارد البشرية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام العربي المشترك.
وأشار الحمد إلى عقد لقاءات ثنائية مع مسؤولي «اسكوا» على هامش المنتدى وعلى رأسهم الأمينة التنفيذية للجنة الدكتورة رولا دشتي بحث خلالها التعاون المستمر بين كل من وزارة الخارجية الكويتية ولجنة «اسكوا» من أهمها برنامج مرصد الانفاق الاجتماعي وهو أداة تسترشد بها الحكومات في صنع القرار والذي سيعلن عن انطلاقته في مايو القادم ويشرف على العمل فيه المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت.
وكشف عن ان ثمة اتفاقا بين وزارة الخارجية الكويتية ولجنة «اسكوا» لتقديم ورش تدريبية للديبلوماسيين العاملين في وزارة الخارجية في مجالي الديبلوماسية الاقتصادية وتغيير المناخ.

MENAFN06032024000130011022ID1107940951

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