وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في الدورة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي



اليحيا: القصف الإسرائيلي المكثف تدمير ممنهج لترويع وتشريد الفلسطينيين وتصفية وجودهم وإنهاء قضيتهم

الكويت تجدد إدانتها الشديدة للجرائم والاعتداءات السافرة ونؤكد دعمنا لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه

الكويت حذرت مراراً من تبعات تعاطي المجتمع الدولي مع قضية فلسطين بمعايير مزدوجة وتقاعسه عن إيجاد حل سلمي عادل وشامل ضرورة ردع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال عن ممارساتها الإجرامية وانتهاكاتها المستمرة وقتل آلاف المدنيين الأبرياء

ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد الكويت المشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني والذي عقد اليوم الثلاثاء في مدينة جدة.وصدر عن الاجتماع عدد من القرارات المحورية والمهمة منها:التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في تقرير المصير، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان الإسرائيلي الآثم.كما دعا الاجتماع إلى تشكيل وفود عربية وإسلامية إغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية لكامل قطاع غزة وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية، ودعا الدول الأعضاء أيضا إلى اتخاذ إجراءات فورية بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال للعمل على إدخال جميع المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام وغير مشروط.وألقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا كلمة الكويت في هذا الاجتماع جاء فيها:يطيب لي بداية أن أعرب عن بالغ التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية على مبادرتها لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على ضوء الأوضاع الراهنة في فلسطين المحتلة، كما أعرب عن الامتنان للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وكافة كوادر الأمانة لجهودهم في تحضير وإعداد أعمال اجتماعنا الطارئ.أفعال شنيعةوأضاف اليحيا: ينعقد اجتماعنا اليوم ونحن نشهد بكل أسى تصاعدا للعمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة واستهدافها المكثف لمدينة رفح الملجأ الأخير للمدنيين في قطاع غزة، مسطرة بأفعالها الشنيعة مأساة جديدة في سجل العنف والظلم التاريخي للاحتلال، ففي مدينة رفح حيث تتهاوى الأرواح تحت أنقاض المباني تتجلى وحشية الاحتلال بوضوح مرعب، فصدى القصف الإسرائيلي الذي يتردد في أرجاء المدينة يترك الدمار في كل مكان يمر به يترك الأطفال يتامى والنساء أرامل والشيوخ مشردين يبحثون عن قطعة من الأمان في بيوتهم المدمرة حتى بات جليا أن هذا القصف المكثف ليس مجرد عمليات ذات أهداف عسكرية بل هو تدمير ممنهج لترويع وتشريد الفلسطينيين وتصفية وجودهم وإنهاء قضيتهم وهو عمل غاشم يستنزف كل معاني الإنسانية.إن استمرار الغارات الجوية المكثفة التي تشنها القوات الإسرائيلية في رفح وتمادي السلطة القائمة بالاحتلال بتهديداتها لاجتياح المدينة عسكريا وبتجاهل مطلق لكافة القوانين والقرارات الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني يهدف لوضع الشعب الفلسطيني المحاصر بين خيارين إما بين الخضوع والركوع أمام هذا البطش والتنازل عن أرضه وعن حقوقه الوطنية المشروعة وبين الإبادة الجماعية والتصفية العرقية وصولا للتصفية النهائية للمشروع الوطني الفلسطيني بما يشكل بكل وضوح جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.وإذ تجدد الكويت إدانتها الشديدة لتلك الجرائم والاعتداءات السافرة فإننا نؤكد على دعمنا لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ومطالبتنا المستمرة للمجتمع الدولي باتخاذ جميع التدابير الرامية لوقف القصف العشوائي الذي راحت ضحيته آلاف الأرواح البريئة والذي يشكل بدوره جرائم حرب وجرائم إبادة ووقف تهجير السكان الذي يرقى إلى جريمة التصفية العرقية إلى جانب السماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط، كما تؤكد الكويت على دورنا كدول العالم الاسلامي ببلورة تصورات واضحة المعالم لوضع القرارات الصادرة عن القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية موضع التنفيذ.حل سلمي عادل وشاملوقال وزير الخارجية: إن الكويت قد حذرت مرارا من تبعات تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية وفق معايير مزدوجة، وتقاعسه عن إيجاد حل سلمي عادل وشامل ونهائي لهذه القضية وضرورة ردع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من ممارساتها الاجرامية وانتهاكاتها المستمرة والمتمثلة بإقامتها لمستوطنات غير قانونية وغير شرعية، وقتلها لألاف من المدنيين الأبرياء واتخاذها لإجراءات وقرارات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة، وسط عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته وفشل المجتمع الدولي أمام أكبر اختبار للقيم والمبادئ التي يتغنى بها، كل ذلك وأكثر، بل وخلق حالة من الإحباط وفقدان الأمل في ضمير أجيال متعاقبة من الشعب الفلسطيني لا تريد سوى حقها بعيش حياة كريمة وآمنة في وطنها كبقية شعوب العالم.موقف مبدئي وراسخوختاما تؤكد الكويت على موقفها المبدئي والراسخ والثابت في التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، متمسكين بخيار السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بما يفضي على المنطقة وشعوبها بالأمن والاستقرار والتنمية.