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((دعم المخترعين)): ماضون في خطط ومشاريع دعم الكفاءات الكويتية

3/6/2024 3:24:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار جمعيتها العمومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة د.فاطمة الثلاب وحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي وزارة الشؤون وشؤون الأسرة ومكتب المحاسبة وأعضاء الجمعية العمومية.
وجرى خلال الاجتماع اعتماد التقريرين المالي والإداري ومناقشة سبل تطوير العمل في الجمعية.
واستعرضت الثلاب خطط الجمعية وما تم انجاز خلال السنة الماضية، فضلا عن الخطط والبرامج التي تستعد الجمعية لتنفيذها.
وقدمت الثلاب شرحا مفصلا عما تضمنته التقارير قبل اعتمادها بالإجماع، مؤكدة الحرص على تطوير العمل وتقديم المزيد من المشاريع التي تصب في صالح المخترعين والمبتكرين الكويتيين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا التي تهم المخترعين والمبتكرين الكويتيين والكفاءات الكويتية.

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