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وزير الدفاع الإيطالي يصل إلى البلاد في زيارة رسمة

3/6/2024 3:24:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل إلى البلاد مساء اليوم وزير دفاع جمهورية إيطاليا الصديقة جويدو كروسيتو والوفد المرافق له في زيارة رسمية.
وكان في استقبال الوزير الضيف والوفد المرافق له رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل.

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