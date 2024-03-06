وزير الدفاع الإيطالي يصل إلى البلاد في زيارة رسمة

وزير الدفاع الإيطالي يصل إلى البلاد في زيارة رسمة
التاريخ
3/6/2024 3:24:34 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) وصل إلى البلاد مساء اليوم وزير دفاع جمهورية إيطاليا الصديقة جويدو كروسيتو والوفد المرافق له في زيارة رسمية.
وكان في استقبال الوزير الضيف والوفد المرافق له رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل.
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