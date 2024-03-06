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4 طلاب كويتيين يحصدون المركز الأول بالأولمبياد الخليجي للروبوت في مسقط

3/6/2024 3:24:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصد أربعة طلاب كويتيين المركز الأول بالأولمبياد الخليجي للروبوت في مسابقة حلبة الروبوت (تركيب ـ برمجة ـ تطبيق) التي أقيمت بالعاصمة العمانية مسقط اليوم الثلاثاء.
وبهذه المناسبة، أعربت وزارة التربية، في بيان صحافي، عن الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي حققه أبناؤها الطلبة، متمنية لهم المزيد من التفوق والنجاح.
وقالت الوزارة إن الأولمبياد الخليجي للروبوت هو فعالية يتم فيها تبادل الخبرات والمعرفة بين الفرق المشاركة في مجال الروبوت التعليمي في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.
وأضافت أن الأولمبياد الخليجي يهدف إلى شحذ الهمم لدى المشاركين نحو الإبداع في مجال الروبوت وإيجاد حلول للمشكلات بطرق إبداعية وإعداد جيل لديه القدرة على التصدي للتحديات المختلفة.
وأوضحت الوزارة أن الأولمبياد الخليجي لروبوت الطلبة يستهدف المواطنين من الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في المدارس الحكومية والخاصة من عمر 15 إلى 17 عاما ويشارك الطلبة في المنافسة من ثلاثة محاور رئيسة هي «حلبة الروبوت» و«الابتكار العلمي» و«ملف التأثير المجتمعي».
وبينت أن التحضيرات والاستعدادات لهذا الأولمبياد بدأت في العاشر من ديسمبر الماضي ونفذت بصورتها النهائية اليوم الثلاثاء.
وشارك من دولة الكويت ستة طلاب وطالبات وهم ناصر الياقوت من ثانوية صلاح الدين، وعمار شمس الدين وعبدالوهاب الكندري من ثانوية سعيد بن عامر، وسلطان البخيت من أكاديمية الموهبة والإبداع.
كما شاركت طالبتان في الأولمبياد الخليجي للروبوت بفئة الابتكار العلمي وهما فاطمة مندكار من ثانوية مارية القبطية ودانة القاشم من ثانوية مارية القبطية.
رافق الوفد الطلابي مشرف الفريق حنان خسروه ومدرب الفريق عبدالله المطوع من توجيه حولي ومدرب الفريق منار جمال من توجيه الجهراء.

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