4 طلاب كويتيين يحصدون المركز الأول بالأولمبياد الخليجي للروبوت في مسقط

(MENAFN
- Al-Anbaa) حصد أربعة طلاب كويتيين المركز الأول بالأولمبياد الخليجي للروبوت في مسابقة حلبة الروبوت (تركيب ـ برمجة ـ تطبيق) التي أقيمت بالعاصمة العمانية مسقط اليوم الثلاثاء.
وبهذه المناسبة، أعربت وزارة التربية، في بيان صحافي، عن الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي حققه أبناؤها الطلبة، متمنية لهم المزيد من التفوق والنجاح.
وقالت الوزارة إن الأولمبياد الخليجي للروبوت هو فعالية يتم فيها تبادل الخبرات والمعرفة بين الفرق المشاركة في مجال الروبوت التعليمي في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.
وأضافت أن الأولمبياد الخليجي يهدف إلى شحذ الهمم لدى المشاركين نحو الإبداع في مجال الروبوت وإيجاد حلول للمشكلات بطرق إبداعية وإعداد جيل لديه القدرة على التصدي للتحديات المختلفة.
وأوضحت الوزارة أن الأولمبياد الخليجي لروبوت الطلبة يستهدف المواطنين من الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في المدارس الحكومية والخاصة من عمر 15 إلى 17 عاما ويشارك الطلبة في المنافسة من ثلاثة محاور رئيسة هي «حلبة الروبوت» و«الابتكار العلمي» و«ملف التأثير المجتمعي».
وبينت أن التحضيرات والاستعدادات لهذا الأولمبياد بدأت في العاشر من ديسمبر الماضي ونفذت بصورتها النهائية اليوم الثلاثاء.
وشارك من دولة الكويت ستة طلاب وطالبات وهم ناصر الياقوت من ثانوية صلاح الدين، وعمار شمس الدين وعبدالوهاب الكندري من ثانوية سعيد بن عامر، وسلطان البخيت من أكاديمية الموهبة والإبداع.
كما شاركت طالبتان في الأولمبياد الخليجي للروبوت بفئة الابتكار العلمي وهما فاطمة مندكار من ثانوية مارية القبطية ودانة القاشم من ثانوية مارية القبطية.
رافق الوفد الطلابي مشرف الفريق حنان خسروه ومدرب الفريق عبدالله المطوع من توجيه حولي ومدرب الفريق منار جمال من توجيه الجهراء.
MENAFN06032024000130011022ID1107940947
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.