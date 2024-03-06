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الطائرة الـ 45 من الجسر الجوي لإغاثة غزة تصل إلى الأردن محملة بـ 10 أطنان

3/6/2024 3:24:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت الطائرة الـ 45 من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار (ماركا) العسكري في العاصمة الأردنية عمان محملة بنحو 10 أطنان من المواد الإغاثية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.
وقال سفيرنا لدى الأردن حمد المري في تصريح لـ (كونا) عقب وصول الطائرة «إن تلك المساعدات الإغاثية تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لدعم الأشقاء في قطاع غزة الذي يشهد اعتداءات وانتهاكات جسيمة من الاحتلال الإسرائيلي».
وأكد ان «الكويت قيادة وحكومة وشعبا تقف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق على الدوام والقضية الفلسطينية حاضرة في الخطاب الرسمي والشعبي وفي جميع المحافل والأصعدة».
وأضاف المري ان هذه المساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب الكويتي وتحمل شعار (الكويت إلى جانبكم) ستتواصل عبر الأردن من خلال جسر جوي بالإضافة إلى مساعدات تتم بطرق أخرى.
وحول نوعية المساعدات قال المري إنها مساعدات «عاجلة» ومواد إيواء تلبي مطالب واحتياجات الأشقاء في غزة، لافتا إلى أن الطائرة هي ضمن سلسلة طائرات الجسر الجوي لدعم الأشقاء في قطاع غزة التي انطلقت منذ الأيام الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المدير العام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن العون لـ (كونا) قبيل الإقلاع استمرار مساعدات الجمعية والجسر الجوي الكويتي لدعم الأهل في غزة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
ولفت العون إلى الدور الكبير الذي تؤديه الكويت باعتبارها مركزا للعمل الإنساني العالمي ووقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين، لاسيما في قطاع غزة في وجه عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن المساعدات الإنسانية تأتي في إطار الدعم الكامل من الكويت للشعب الفلسطيني الشقيق في وجه الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا جراء استمرار العدوان الصهيوني المدمر.
وأوضح أن الطائرات الإغاثية يرافقها متطوعون لتسليم المساعدات الإنسانية للهلال الأحمر الأردني، معربا عن أمله أن تسهم تلك المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وعبر عن الشكر لوزارتي الخارجية والدفاع الكويتيتين وحرصهما على التواصل الدائم وتوفير جميع احتياجات الشعب الفلسطيني وتسهيلهما لعمليات نقل المساعدات.
وأوضح أن قوات سلاح الجو الأردني قامت قبل أسبوع بعملية إنزال جوي إلى قطاع غزة لأجهزة ومعدات طبية كبيرة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، معبرا عن بالغ الشكر للأشقاء في الأردن على التعاون والتنسيق لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

MENAFN06032024000130011022ID1107940946

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