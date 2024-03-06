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الملتقى الوقفي الـ 27 ينطلق الخميس برعاية أميرية سامية تحت شعار ((30 عاماً من الريادة))

3/6/2024 3:24:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت نائب الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف أمل الدلال إن الملتقى الوقفي الـ 27 الذي ينطلق الخميس تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يركز على أهم إنجازات الأمانة على مدى 30 عاما في شتى مجالاتها.
وقالت الدلال، في مؤتمر صحافي أقامته أمانة الأوقاف، إن الملتقى الوقفي الـ 27 الذي سيحمل شعار «30 عاما من الريادة» يتمحور حول أدوار أمانة الأوقاف المجتمعية والتنموية وعلى قطاع الاستثمار والمصارف الوقفية والدعوة للوقف والحث عليه والبناء المؤسسي والتخطيطي الاستراتيجي وملف التنسيق الدولي وغيرها من مجالات.
وأضافت أن رسالة الأمانة تنص على تعزيز مكانة الأوقاف وتطوير أصولها وتنمية عوائدها وتنويع مصارفها بما يحقق التنمية المجتمعية والمقاصد الشرعية والنهوض بالوقف واستثماره وصرف ريعه وتعزيز ثقافته بشراكة مجتمعية فاعلة.
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى حمد المير إن الملتقى سيسلط الضوء على دور الوقف كنموذج فعال في سد احتياجات المجتمع وتعزيز المفهوم الاستراتيجي للوقف في استباق الأزمات والتصدي لها.
وأضاف المير أن أمانة الأوقاف تقيم هذا الملتقى مواكبة لاحتفالية الأمانة بمرور 30 عاما على إنشائها والتطرق لأبرز إنجازاتها التي تم تحقيقها خلال هذه المسيرة الطويلة.
وأشار إلى أن الملتقى سيستضيف عددا من المسؤولين ذوي الخبرة داخل الكويت وخارجها ليقدموا ما لديهم من خبرات ومشاركة فعالة.

MENAFN06032024000130011022ID1107940945

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